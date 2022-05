Kolekcija DesigualXStellaJean je na voljo v spletni trgovini in v prenovljeni trgovini Desigual Citypark

Stella Jean je ena najzanimivejših mladih italijanskih modnih oblikovalk. Njen vzpon v svet italijanske mode je bil meteorski. V zadnjih desetih letih med svoje dosežke šteje zmago na natečaju italijanskega Vogue Who’s On Next, kot varovanka Giorgia Armanija je sodelovala na milanskem sejmu mode in oblikovala za slovitega kralja rdečih podplatov Christiana Louboutina. Njene kreacije rade nosijo zvezdnice kot so Beyonce, Rihanna in Zendaya.