Kolekcija nakita FREYWILLE, ki z impresionističnimi detajli navdihuje povezanost z umetnostjo in naravo

Kombinacija umetnosti in nakita pogosto rezultira v spektakularnih kreacijah, ki navdihujejo in očarajo. Tako nas FREYWILLE že desetletja razvaja z razkošnimi kreacijami iz umetniško poslikanega emajla. Najlepša impresionistična cvetlična rapsodija FREYWILLE je kolekcija nakita Hommage à Claude Monet. Tako kot Monetove slike je zasanjana, nežna, svetlih in harmonično prelivajočih se barv. Odseva slikarjevo hrepenenje, da bi skozi svoje slike prikazal nedosegljivo, lepoto trenutka, ko čopič pomoči v barvo. Kolekcijo sestavlja kar nekaj setov, nas pa sta najbolj očarala Orangerie in The Bridge, ki nas popeljeta v Monetovo kraljestvo blaginje, izobilja in barv – njegov vrt v Givernyju.

Monetov vrt je bil sestavljen iz dveh delov: cvetličnega (Le Clos-Normand) in vodnega (Le Jardin d'Eau). Slednji je odraz Monetovega navdiha iz daljne Japonske. Jezersko gladino je prekril z lokvanji, okoli njegove vijugaste obale je zasadil japonske potonike, bambus in vrbe ter zgradil lesen most čez ribnik po vzoru mostov, ki jih je videl na japonskih lesorezih. Ta sončni, zeleno obarvani most, čez katerega so se spomladi razprostirale bohotne veje glicinije, je postal Monetov najljubši prostor za slikanje in pogost motiv njegovih slik.