Kolektivna imunost: pol milijona Slovencev cepljenih z vsaj enim odmerkom

S prvim odmerkom je torej precepljena slaba četrtina ljudi, z obema pa dobrih 12 odstotkov. Delež cepljenih narašča s starostjo, saj mlajši od 50 let po večini še niso prišli na vrsto. Največ cepljenih z obema odmerkoma je tako v starostni skupini med 80 in 84 let, slabih 60 odstotkov, s prvim odmerkom pa so jih največ cepili v starosti med 70 in 74 let – skoraj 67 odstotkov.