Kolektivna odškodninska tožba zoper Apple v ponovno odločanje

Tožbo zoper Apple je oktobra 2021 vložil zavod Kolektiv 99 iz Ljubljane. V njej je zatrjeval, da je multinacionalka s sedežem v Kaliforniji z namernim upočasnjevanjem delovanja in zmanjševanjem nabora funkcionalnosti določenih modelov telefona iPhone oškodovala potrošnike tudi v Sloveniji.

O zadevi je v fazi certifikacije in s tem presoji o reprezentativnosti tožeče stranke odločalo ljubljansko okrožno sodišče in jo novembra 2023 zavrglo. Kolektiv 99 je na to odločitev vložil pritožbo, ki ji je zdaj višje sodišče ugodilo ter zadevo vrnilo okrožnemu sodišču v novo odločanje. V Kolektivu 99 to odločitev pozdravljajo, saj je pomembna za vzpostavljanje učinkovitega sistema kolektivnega varstva pravic v Sloveniji, so sporočili.

Apple je konec leta 2017 potrošnikom v ZDA javno priznal, da je prek sistemskih nadgradenj operacijskega sistema iOS namenoma upočasnjeval delovanje in zmanjševal nabor funkcionalnosti nekaterih starejših modelov svojih telefonov, ne da bi o tem predhodno obvestil uporabnike.

S posodobitvijo operacijskega sistema iOS 10.2.1. so bili oškodovani uporabniki iPhone modelov 6, 6 plus, 6s, 6s plus in SE, s posodobitvijo operacijskega sistema iOS 11.2. pa uporabniki iPhone modelov 7 in 7 plus.