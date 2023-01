Kolektivna tožba VZMD zoper Telekom, kmalu na vrsti tudi ostali operaterji

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v Vseslovenskem Združenju Malih Deležnikov (VZMD), je bilo po konservativnih ocenah njihovih strokovnih sodelavcev v zadnjih petih letih zaradi enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov na mobilno in fiksno telefonijo, televizijo in internet, brez vnaprej predvidenih razlogov in metode zvišanja cene, oškodovanih najmanj 450.000 Telekomovih naročnikov. Pri A1 Slovenija, Telemach in T-2 pa je bilo oškodovanih še približno 800.000 naročnikov, so dodali.

Ob tem so spomnili, da so že oktobra na vse operaterje naslovili izvensodne pozive "k prenehanju uporabe nepoštenih pogodbenih pogojev" in poskušali "situacijo rešiti po mirni poti". Uradni odzivi so bili "sorazmerno mlačni", zato so začeli vlagati tožbe. Podčrtali so še, da se je od tedaj nanje obrnilo veliko naročnikov vseh omenjenih operaterjev.