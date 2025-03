Kolektor Sikom bo ustavil proizvodnjo v Kočevju

"Stanje na tržišču in njegov nadaljnji razvoj nam ne omogočata več celostne podpore proizvodnje in kupcev, zato smo bili primorani sprejeti odločitev o prekinitvi izdelave komutatorjev v Kočevju," so navedli.

Kot so po navedbah portala pojasnili v idrijskem podjetju, ki proizvaja predvsem komutatorje oziroma mehanske usmernike za pretvorbo električne napetosti, so kljub številnim ukrepom za znižanje stroškov dosegli točko, ko nadaljnja optimizacija poslovanja ne omogoča več finančno vzdržnega delovanja kočevske podružnice.

Napovedali so, da bodo pri zmanjševanju števila zaposlenih najprej uporabili tako imenovane mehke pristope, kot sta upokojevanje in čakanje na delo, ter v celotnem postopku sodelovali z lokalno skupnostjo. Načrt za končanje proizvodnje bodo začeli pripravljati v prihodnjih tednih, so dodali.

Kolektor Sikom je proizvodnjo v Kočevju odprl leta 2007. Tam izdela večino komutatorjev. V zadnjem času se je proizvodnja po navedbah portala skoraj prepolovila, napovedi pa kažejo na nadaljnji padec.

Celotno podjetje Kolektor Sikom je sicer po podatkih iz letnega poročila o poslovanju, objavljenega na Ajpesu, konec leta 2023 zaposlovalo skupno 601 delavca, kar sta dva več kot leto prej. Čiste prihodke od prodaje je leta 2023 v primerjavi z letom prej povečalo za 7,6 odstotka na 107,1 milijona evrov, ob tem pa ustvarilo 3,7 milijona evrov čiste izgube (leto prej 192.000 evrov).

Na zahtevne razmere za dobavitelje avtomobilski industriji v skupini Kolektor opozarjajo že nekaj časa. Prejšnji teden so za Delo navedli, da se upad povpraševanja še posebej kaže prav pri naročilih komutatorjev, predvsem tistih za pomožne aplikacije v avtomobilih.

"V vsak avtomobil je vgrajenih 30 naših komponent iz osnovnega komutatorskega programa. To pomeni, da bomo ob 50-odstotni udeležbi naših komutatorjev v vsakem avtomobilu v letih 2024 in 2025 izgubili od 14 do 15 milijonov komutatorjev vsako leto, ki jih danes ne moremo nadomestiti z drugimi, ker se celoten trg zapira," so opozorili.

Padec naročil skušajo delno nadomestiti z novimi programi zunaj avtomobilske industrije in usmerjenostjo v storitve, kar pa ne povečuje potreb po zaposlenosti v avtomobilskem programu, temveč jih celo zmanjšuje.