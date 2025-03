Kolektor zahteva dodatnih 350 milijonov evrov. 2TDK: Znesek je nerazumen

V družbi 2TDK so potrdili, da so v vednost prejeli zahtevek, ki ga je na nadzornega inženirja DRI naslovil konzorcij izvajalca gradbenih del. "Gre za zahtevek iz naslova Ustavitev del na Odseku 1 zaradi zamud pri izvedbi del Viadukta Glinščica, s katerim izvajalec gradbenih del zahteva dodatno plačilo zaradi povračila vseh stroškov, ki so mu nastali v zvezi z ustavitvijo del. Zahtevek se nanaša na obdobje izvajanja del v dolini Glinščice leta 2021. Vrednost zahtevka znaša 350.025.600,00 EUR," so zapisali v 2TDK.

Toliko naj bi po izračunih Kolektorja znašali stroški, škoda in izgube, ker v dolini Glinščice niso mogli po zastavljeni časovnici začeti gradbenih del, kar je vplivalo na celotno gradnjo.

V 2TDK so poudarili, da se vsi zahtevki obravnavajo na način, da izvajalci del na nadzornega inženirja naslavljajo zahtevke za priznanje nepredvidenih del in za priznanje več del. Pojasnili so, da upravičenost zahtevkov v skladu s FIDIC pogoji gradbenih pogodb obravnava neodvisni zunanji nadzorni inženir. "Ta odloči, ali obstajajo dokazila, da je izvajalec upravičen do kakšnih stroškov ali ne oz. o utemeljenosti oz. neutemeljenosti zahtevka," so zapisali.

"Družba 2TDK ne glede na navedeno ocenjuje, da je znesek zahtevka nerazumen glede na nam poznane okoliščine. Družba 2TDK skrbno ravna z državnimi sredstvi in odločno poudarja, da ni in nikoli ne bo plačala neupravičenih oz. neutemeljenih stroškov," so poudarili.

Kolektor je za časnik Dnevnik priznal, da je znesek visok, a poudaril, da gre za izračune v skladu z veljavnimi ceniki in po pravilih gradbene stroke. Kot piše časnik, je Kolektorjev novi zahtevek skoraj tako visok, kot je znašala vrednost pogodbe za celoten kraški odsek drugega tira, to je 406 milijonov evrov. Celotni projekt drugega tira je sicer po investicijskem načrtu ocenjen na 1,1 milijarde evrov.