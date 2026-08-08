Kolesar gasilcem kazal sredinec, drugi moški jih obtožil 'terorja'

Požar je v četrtek izbruhnil ob poti na Komno. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so podtalni požar prekopali in z nahrbtnimi brentačami omejili njegovo širjenje. Pri gašenju je sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je na požarišče šestkrat odvrgel vodo.

Ob zahvali planincem in kopalcem, ki so med intervencijo upoštevali navodila in omogočili varno delo, pa so gasilci izpostavili tudi dva neprijetna dogodka.

Po njihovih navedbah se je eden od kolesarjev skozi Bohinjsko Bistrico namenoma peljal po sredini ceste ter ves čas proti gasilskim vozilom kazal dvignjen sredinec, zaradi česar intervencijska vozila niso mogla mimo.

Po njihovih besedah to ni bil edini primer nerazumevanja.

Kot navajajo, jih eden od prebivalcev vikenda v Ukancu ob skoraj vsaki intervenciji opozarja, da je dovolj tega "terorja" z gašenjem in motenjem njegovega miru.

"Tudi gasilci bi si veliko raje želeli mirnega dne z družinami kot gašenja požarov. Žal si požari urnika ne izbirajo," odgovarjajo.

Ironično so gasilci med pisanjem objave prejeli še dve novi prijavi požarov v visokogorju, ki naj bi ju med kratkotrajno nevihto zanetila strela.

Ob tem opozarjajo, da so tla zaradi dolgotrajne suše izjemno presušena, zato lahko že manjši udari strel povzročijo podtalne požare, ki jih je pogosto težko odkriti in pogasiti.

Objavo so zaključili z mislijo, da turizem niso le naravne lepote, temveč predvsem ljudje. "Turizem smo ljudje. Spoštovanje, razumevanje in osnovna kultura pa bi morali biti nekaj samoumevnega. Kam kot družba drvimo?" sprašujejo v PGD Bohinjska Bistrica.