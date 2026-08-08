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Slovenija

Kolesar gasilcem kazal sredinec, drugi moški jih obtožil 'terorja'

Bohinjska Bistrica, 08. 08. 2026 18.06 pred enim dnevom 2 min branja 98

Avtor:
N.Š.
Gašenje

Medtem ko so se gasilci v Bohinju borili z novim požarom v izjemno suhem visokogorju, so naleteli tudi na nerazumevanje ljudi. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Bistrica je po intervenciji javno opozorilo na dva dogodka, ki sta med gasilci pustila grenak priokus. Med vožnjo na intervencijo naj bi kolesar namenoma oviral gasilska vozila in jim kazal dvignjen sredinec, eden od lastnikov vikenda pa naj bi gasilcem znova očital, da z gašenjem "terorizirajo" območje in motijo njegov mir.

Požar je v četrtek izbruhnil ob poti na Komno. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so podtalni požar prekopali in z nahrbtnimi brentačami omejili njegovo širjenje. Pri gašenju je sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je na požarišče šestkrat odvrgel vodo.

Ob zahvali planincem in kopalcem, ki so med intervencijo upoštevali navodila in omogočili varno delo, pa so gasilci izpostavili tudi dva neprijetna dogodka.

Po njihovih navedbah se je eden od kolesarjev skozi Bohinjsko Bistrico namenoma peljal po sredini ceste ter ves čas proti gasilskim vozilom kazal dvignjen sredinec, zaradi česar intervencijska vozila niso mogla mimo.

Po njihovih besedah to ni bil edini primer nerazumevanja.

Kot navajajo, jih eden od prebivalcev vikenda v Ukancu ob skoraj vsaki intervenciji opozarja, da je dovolj tega "terorja" z gašenjem in motenjem njegovega miru.

"Tudi gasilci bi si veliko raje želeli mirnega dne z družinami kot gašenja požarov. Žal si požari urnika ne izbirajo," odgovarjajo.

Ironično so gasilci med pisanjem objave prejeli še dve novi prijavi požarov v visokogorju, ki naj bi ju med kratkotrajno nevihto zanetila strela.

Ob tem opozarjajo, da so tla zaradi dolgotrajne suše izjemno presušena, zato lahko že manjši udari strel povzročijo podtalne požare, ki jih je pogosto težko odkriti in pogasiti.

Objavo so zaključili z mislijo, da turizem niso le naravne lepote, temveč predvsem ljudje. "Turizem smo ljudje. Spoštovanje, razumevanje in osnovna kultura pa bi morali biti nekaj samoumevnega. Kam kot družba drvimo?" sprašujejo v PGD Bohinjska Bistrica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
gasilci požar intervencija

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KOMENTARJI98

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M1111
10. 08. 2026 11.17
Pacienti!
Odgovori
0 0
JAZsemTI
09. 08. 2026 13.59
Moj znanec je imel dober odgovor na sredinec: “Toti prst ti jaz lahko zlomim…”
Odgovori
+4
4 0
Lark
09. 08. 2026 13.34
Dejte sliko tega kolesarja, se ga bo že prepoznalo in uredilo zadeve...
Odgovori
+6
6 0
bazilika555
09. 08. 2026 12.57
Ga niso mogli malo "ohladiti"? Saj ne bi porabili veliko vode...
Odgovori
+3
3 0
kolosej
09. 08. 2026 12.54
Dokler se ne uvede smrtna kazen, uvedejo zakoni ki so bili napisani pred 500, 1000 leti bo tako. Po prvem obsojenem požigalcu ki bi ga obsodili in obesili v imenu ljudstva bi se zadeve umirile. Požigi bi čudežno izzveneli
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+3
3 0
mackon08
09. 08. 2026 10.27
Morali bi mu hupo celi čas pritiskat pa če je naš si ga zapomniti pa ob priliki poračunati po domače.
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+8
8 0
mario49
09. 08. 2026 10.00
Takšna je pač NE-kultura "slovenceljnov"! Predlog HRABRIM FANTOM V GASILSKI BRIGADI; če vas "vikendaši nadlegujejo uredite stvar z požarom tako, da mu bo zgorel vikend! Ko pa vas kliče na pomoč ,njegov klic ignorirajte (saj vem , da je vse to nemogoče, ker SLO GASILCI so pač LJUDJE Z VELIKIM SRCEM !), za razliko od mnogih "slovenceljnov "!
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+6
6 0
prost1
09. 08. 2026 09.29
Neuravnovešeni posamezniki. V Sloveniji smo drugače zelo solidarni in spoštljivi do vseh, ki pomagajo.
Odgovori
+8
8 0
Bananistanec
09. 08. 2026 09.26
Dokaz kam gre naša družba ... kolesar je s tem manevrom naredil kaznivo dejanje oviranja ......, ko vikendaš pokliče gasilce naj seveda pridejo zaščitijo okolico in pačakajo, da vikend porabi gorivo..
Odgovori
+6
6 0
txoxnxy
09. 08. 2026 09.14
V Sloveniji obstaja samo eden tako pokvarjen kolesar , samo nevem kako bi iz Ljubljane prišel na Gorenjsko ?
Odgovori
+2
4 2
SDS_je_poden
09. 08. 2026 09.56
Desnule ne morete preboleti koronskih protestov. Kakšna žalostna pasma ste
Odgovori
-7
2 9
JAZsemTI
09. 08. 2026 09.07
Oviranje intervencijakega vozila na nujni vožnji je kaznivo dejanje. Vikendaš pa naj se vpraša, koga bo poklical, če zagori njegova “palača”😏
Odgovori
+13
13 0
ptuj.si
09. 08. 2026 08.59
Prvo preveriti vikendaša, če ima vse legalno postavljeno.
Odgovori
+10
10 0
TheJuniKorn
08. 08. 2026 21.57
Kvaliteten podn!!!!
Odgovori
+7
7 0
Qwerty
08. 08. 2026 21.44
Onemu kolesarju ene 5000€ kazni, tale z vikendom pa naj dobi ban, ce bo gorelo na njegovem vikendu naj se to preprosto ignorira, oziroma gasi okolico, njegove parcele pa ne.
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+15
15 0
Kunde
08. 08. 2026 21.28
Preprost "vzgojni" ukrep: objavite biciklista s sredincem in vikendaša in njegov vikend. Pa da ju vidimo potem!
Odgovori
+20
20 0
kuku...kuku
08. 08. 2026 21.27
da sem jaz v gasilskem vozilu garantiram da ta bedak v življenju več ne bi mogel pokazati niti enega prsta
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+20
20 0
Veščec
08. 08. 2026 21.19
zakaj ga niso mau "stuširali",pa to
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+17
17 0
DasaizDalasa
08. 08. 2026 20.45
Gasilcu se vsak razumen umakne, na kolesu, skiroju, motorju, peš, ni pomembno s čim si na poti. Tudi reševalcu in policaju ker ima nekaj nujnega za opraviti, čisto enostavno.
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+23
23 0
SDS_je_poden
09. 08. 2026 08.14
Kot vidiš, se najdejo cvetke, ki mislijo drugače.
Odgovori
+7
7 0
Tami69
09. 08. 2026 12.30
Polno je levakom na tem svetu,al?
Odgovori
+1
3 2
anatomija
08. 08. 2026 20.38
Takih ni treba prijavit policiji . Meni ga pokažite pa mu bom namenil nekaj minut vzgojnega božanja
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+16
18 2
lokson
08. 08. 2026 20.30
Banda scrkljana polnoritna biciklistična.
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+23
25 2
Celjan78
08. 08. 2026 21.09
ne primerjaj ostale kolesarje s tem človekom. Ta bi oviral peš, z avtom, s traktorjem....pač ni gladek. Ne pa posploševati in stereotipizirati zadeve.
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+10
15 5
lokson
08. 08. 2026 21.13
Govora je o ošabnem s pravicami oboroženem obnašanju, v slogu prepotentnega LJ kolesariata.
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+4
12 8
Andrej Križman
09. 08. 2026 16.06
Xrgac je takih kolesarjev vse vec Na zalost
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+1
1 0
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