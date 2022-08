V Ljubljani ne boste našli ulice, ki je strasten kolesar in član Ljubljanske kolesarske mreže Gašper Pintar ni prekolesaril vsaj enkrat. Več kot 1300 kilometrov skupno okoli 1600 ljubljanskih ulic in cest je prevozil v desetih letih, in čeprav se tega ni lotil načrtno, je danes prvi in zaenkrat še edini Slovenec, ki mu je to uspelo.