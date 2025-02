Kolesarili so proti Janševi vladi, v petek bodo proti Golobovi

Med letoma 2020 in 2022 se je po državi zvrstilo več kot 170 različnih protestov. Najpogostejši so bili protesti petkovih kolesarjev, ki so nasprotovali vladi Janeza Janše. In kot kaže, bodo ta petek spet kolesarili, tokrat zaradi neuresničenih obljub vlade Roberta Goloba. Iniciativa Glas ljudstva vladni koaliciji žuga, da se ji čas izteka ter da si s predvolilnim taktiziranjem in piarovskimi manevri ne bo povrnila zaupanja volivcev. Kot poudarjajo, so naveličani praznih obljub, izgovorov in prelaganja odgovornosti.