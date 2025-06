Kolesarili za pomoč otrokom iz Sumske oblasti

"Dobrodelna kolesarska vožnja je namenjena reševanju mladih življenj v Ukrajini," so sporočili z ukrajinskega veleposlaništva v Ljubljani. Dobrodelna vožnja je potekala po Poti spominov in tovarištva (PST), ki je dolga okoli 33 kilometrov - dolžina, ki je, kot so poudarili na veleposlaništvu, enaka razdalji med mestom Sumi in rusko mejo. Sodelujoči v dobrodelnem kolesarjenju so sicer prevozili zgolj pet kilometrov.