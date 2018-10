Trčenje kolesarke in peške v coni za pešce. Policija: prilagodite vožnjo

V Ljubljani na Prešernovem trgu je kolesarka minulo soboto trčila v peško, ki je padla po tleh in se hudo poškodovala. Vse več ljudi avtomobilske ključe pospravi v predal, v službo in šolo pa se odpravijo s kolesom. Možnosti, da se sobotni dogodek že kmalu ponovi, je vse več. Zato policisti kolesarje opozarjajo, da morajo na območjih za pešce voziti prilagojeno in ne prehitro.