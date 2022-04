Kolesarji zbirajo denar za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin

"Že na trasi bomo podelili 12 koles za otroke socialno ogroženih družin – po dve za področje vsake regijske Karitas (Ljubljana, Murska Sobota, Maribor, Celje, Koper in Novo mesto). Kolikor več bomo zbrali, toliko več koles bomo tudi kupili. Prejemnike bodo predlagale regijske Karitas, ki najbolje poznajo razmere na svojem področju," nam je pojasnil Luka Oven iz Slovenske karitas. Poudarja še, da ja za vsakim kolesom tudi zgodba otroka iz socialne ogrožene družine, ki mu to kolo predstavlja neizmerno veselje.

Kolesarji tudi letos vrtijo pedale okoli Slovenije za dober namen, s skupnimi močmi pa bodo zbirali sredstva namenjena nakupu koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Kolesarjem, ki bodo prevozili 1.225 kilometrov dolgo traso, se lahko kjerkoli in kadarkoli pridružijo ostali kolesarski navdušenci in v njihovi družbi prekolesarijo del poti. Veseli pa bodo tudi navijačev, ki jih bodo spremljali ob poti in na postankih.

Kolesarska vožnja se bo odvijala v petih zaporednih etapah, od 27. 4. do 1. 5. 2022.

1. etapa: Novo mesto–Portorož (0–277 kilometrov) je že končana

2. etapa : Portorož–Soča (277–580 kilometrov)

3. etapa: Soča–Prevalje (580–810 kilometrov)

4. etapa Prevalje–Dobrovnik (810–1.000 kilometrov)

5. etapa: Dobrovnik–Novo mesto (1.000–1.225 kilometrov)

Kolesarji se lahko pridružijo kjerkoli na trasi

Trasa vožnje v letu 2022 ostaja skorajda enaka kot pretekla leta. Vsak dan bodo v povprečju prevozili med 250 in 300 kilometri. "Kjerkoli na tej poti se nam lahko pridružijo kolesarji. Z nami lahko vozijo eno uro, 100 kilometrov ali pa celo etapo, odvisno svoje pripravljenosti. Ne smemo pozabiti, da je to v prvi vrsti humanitarni dogodek – zbiramo sredstva, da bomo otrokom kupili kolesa. Tudi če nas bodo kolesarji pospremili zgolj pet kilometrov in rekli 'bravo, čestitam', je torej namen dosežen," je izpostavil in dodal, da bo možno vseh pet dni kolesarje v živo spremljati na spletni strani Dobrodelno okrog Slovenije.