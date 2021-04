Petkovi kolesarji znova v središču Ljubljane

T.i. kolesarske akcije se odvijajo že 52 petkov, jutri pa bo minilo točno eno leto od prvega protivladnega protesta. Protestniki tudi tokrat pozivajo k padcu aktualne vlade, hkrati pa poudarjajo pomembnost skupnega boja na področju kulture, svobode medijev, pravic delavcev ter dijakov in študentov ter tudi na okoljskem in drugih področjih.

V Pravni mreži za varstvo demokracije poudarjajo, da odločno nasprotujejo teptanju ustavne pravice do mirnega zbiranja. "Pravica do mirnega zbiranja in pravica do svobode izražanja sta temeljnega pomena za demokratično družbo in naloga države je, da tudi v času epidemije omogoči njuno varno izvrševanje, novi vladni odloki pa, nasprotno, ti pravici izrecno omejujejo," so sporočili.

Dodali so, da bodo vsem, ki bodo pravico do mirnega zbiranja in izražanja uresničevali v skladu z vsemi preventivnimi ukrepi, pa bodo za ta svoja dejanja oglobljeni, nudili brezplačno pravno podporo.