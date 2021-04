Po prestolnici bodo zagoreli simbolni ognji upora

Na dan upora proti okupatorju so protestniki na Trgu republike oznanili, da se rojeva "nova osvobodilna fronta – združena fronta" . In napovedali nove proteste že ta petek. Zbralo se je že nekaj sto kolesarjev, ki se bodo simbolno ustavili tudi pred Slovensko tiskovno agencijo.

Ljudstvo je v torek"povsem jasno izreklo neuzaupnico vladi", so prepričani v Protestni ljudski skupščini. "Sedaj je čas, da to naredijo tudi vse poslanke in poslanci, ki se še vedno krčevito oklepajo svojih stolčkov in položajev."

Poslanke in poslance pozivajo, da se "nehajo oklepati svojih stolčkov in prevzamejo odgovornost",saj je njihova odgovornost, da izstopijo iz vlade, ki drvi v propad. Ter, da nimajo "prav nobenega izgovora več, s čimer bi lahko opravičevali svoje kolaborantstvo z Janezom Janšo".Prepričani so namreč, da"demokracija, vladavina prava in svoboda medijev v Sloveniji še nikoli niso bile tako ogrožene, kot so v tem trenutku".