Kolesarski praznik v Kranju s pridihom Toura
Slovenski ljubitelji kolesarstva in amaterski kolesarji, ki jih je zaradi uspeha naših kolesarskih asov iz leta v leto več, se v Kranju že četrtič družijo v okviru kolesarske dirke, ki jo podpira tudi Dirka po Franciji. Danes so bile na sporedu družinske, otroške, poslovne dirke in drugi posebni izzivi, prireditev pa bo vrhunec dosegla jutri z glavnima 80 in 130 kilometrskima preizkušnjama. Kolesarji si praktično na vseh trasah cesto delijo tudi z večkratnim zmagovalcem etap na turu Matejem Mohoričem.
