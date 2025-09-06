Svetli način
Kolesarski praznik v Kranju s pridihom Toura

Kranj, 06. 09. 2025 20.31 | Posodobljeno pred eno minuto

Marko Gregorc
Slovenski ljubitelji kolesarstva in amaterski kolesarji, ki jih je zaradi uspeha naših kolesarskih asov iz leta v leto več, se v Kranju že četrtič družijo v okviru kolesarske dirke, ki jo podpira tudi Dirka po Franciji. Danes so bile na sporedu družinske, otroške, poslovne dirke in drugi posebni izzivi, prireditev pa bo vrhunec dosegla jutri z glavnima 80 in 130 kilometrskima preizkušnjama. Kolesarji si praktično na vseh trasah cesto delijo tudi z večkratnim zmagovalcem etap na turu Matejem Mohoričem.

