Koliko bi Akrapovič vložil v JEK2?

" V Iniciativi smo videli, da se stvari ne odvijajo, kot bi si želeli, zato smo stvar pohitrili in najeli priznano odvetnico Ano Stanič. Ta je pripravila zanimivo študijo, v kateri smo videli, kako so se gradile vse jedrske elekrarne v zadnjih 20 letih, kar smo predstavili Gen Energiji. Zdaj pa bomo naredili vse ekonomske študije, ki jih pripravlja Jože P. Damijan, da bomo imeli širok vpogled," delovanje inciative podjetnikov opisuje Igor Akrapovič.

Kako pa si predstavljajo javno-zasebno partnerstvo? Kot pravi, si z njihove strani želijo vložka 25 odstotkov, seveda morajo pred tem dobiti zelo jasne pogoje: Sistem vlaganja si predstavljamo na dva načina. Večji odjemalci elektrike bi morda želeli določene cene elektrike. Spet drugi vlagatelji pa bi morda želeli neke davčne olajšave, podobne olajšavam za razvoj. Radi bi dobili zelo jasne signale od države, da vidimo, kako bi lahko sodelovali z državo in šele nato se bomo lahko pogovorili z ostalimi in videli, koliko bi bilo denarja za vlaganje.

Koliko bi bil sam pripravljen vložiti v elektrarno? Kot pojasnjuje, računa na 15 odstotkov letnega dobička, če se bi ta torej zidala 12 let, bi to pomenilo okoli 30 – 35 milijonov evrov investicije. "Elektrike ne moremo jemati kot samoumevno, če si prepuščen trgu lahko hitro nastopijo težave, večja podjetja to zelo težko preživijo," je še izpostavil.