Koliko bi prihranili z e-avtom? Izračunajte!

“Kdor prevozi 200 kilometrov dnevno, bo za obrok kredita, recimo na 5 let, brez pologa, ob nakupu električnega vozila, konkretno VW ID.3 za 22.500 evrov po odšteti subvenciji, mesečno plačeval približno toliko, kot je njegov mesečni strošek goriva. Ta je pri 20 delovnih dneh in 200 kilometrih na dan ob porabi 7 litrov približno 360 evrov, obrok kredita Eko sklada za 22500 evrov - brez pologa – na 5 let pa znaša 380 evrov,” pojasnjuje Dušan Lukič, vodja projekta Nova mobilnost pri Porsche Slovenija , uvozniku vozil znamk Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA in Volkswagen Gospodarska vozila.

Prepričanje, da je e-avtomobil bistveno dražji od avtomobila na bencinski ali dizelski pogon, je eden najpogostejših (in zmotnih) mitov o e-mobilnosti. Cena e-avtomobila je ob nakupu, upoštevaje subvencijo, lahko celo nižja od cene primerljivega avtomobila s klasičnim pogonom. Pri primerjavi namreč ne pozabite upoštevati vse vgrajene opreme, ki je pri e-avtomobilu običajno zelo bogata, na primer tudi samodejnega menjalnika. A to še zdaleč ni edini dejavnik, ki vpliva na nižji skupni strošek lastništva e-avtomobila. Pojdimo po vrsti.

2. Paketni nakup vozila in polnilnice

Prihranke boste začeli računati tudi pri sodelovanju s ponudnikom, ki vam bo omogočil ugoden nakup in financiranje celotnega paketa, torej električnega vozila v kombinaciji z rešitvami za polnjenje (polnilne postaje z različnimi močmi polnjenja) in celo pridobivanjem lastne elektrike (sončne elektrarne, hranilniki električne energije). Vse to na enem mestu z novim velikim igralcem na tem področju, znamko MOON, ponuja podjetje Porsche Slovenija. Dolgoročno so takšne celovite rešitve za e-mobilnost najcenejše in za kupca najbolj praktične, saj vse ureja na enem mestu.

KJE POLNITI: kje in kako lahko polnite električno vozilo glede na svoje potrebe in zmožnosti?

3. Nižje dajatve

Preden boste svoje e-vozilo postavili na cesto, boste prihranili tudi pri dajatvah. Za vozila z manj kot 110 grami izpustov CO2 na kilometer boste plačali najnižjo, 0,5-odstotno stopnjo davka na motorna vozila. Prav tako vam ne bo treba plačati cestnine oziroma letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Boste pa, vsaj za zdaj, za vožnjo po avtocestah morali kupiti vinjeto. Tu pa se prihranki v primerjavi s klasičnim vozilom še ne končajo.