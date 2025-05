Koliko bo morala Slovenija nameniti za obrambo?

Zahtevana dva odstotka BDP, ki naj bi jih države članice Nata namenile za vojaške izdatke, se zdita že preteklost. Vse glasnejši so pozivi, da bi morale države nameniti tri odstotke in več. Bo Slovenija lahko izigrala Natov diktat, kot poziva koalicijska Levica? Vlada se zavzema za t. i. opremo za dvojno rabo. O tem smo se pogovarjali z evropskima poslancema Matejem Toninom in Vladimirjem Prebiličem.