Koliko bomo namenili za protizračno obrambo Ukrajine? Vlada še brez pojasnil

Na vladi niso podali pojasnil o opremi in višini sredstev, ki jih bo Slovenija v okviru Natove pobude namenila za financiranje protizračne obrambe v Ukrajini. Podpredsednik vlade Matej Arčon je po seji vlade zagotovil, da gre za obrambno opremo za zaščito civilnega prebivalstva in energetskih objektov v primeru zračnih napadov, ne pa orožje.

Golob v ponedeljek zneska ni razkril, saj je po njegovih besedah pod oznako interno. FOTO: Shutterstock icon-expand

Potem ko je predsednik vlade Robert Golob po ponedeljkovem srečanju z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem sporočil, da se je Slovenija odločila pridružiti Natovi pobudi, prek katere evropske članice in Kanada financirajo dobavo ameriškega orožja in vojaške opreme Kijevu, smo poročali, da naj bi po neuradnih informacijah Slovenija za raketne sisteme zemlja-zrak namenila 43 milijonov evrov.

Odločitev naj bi vlada po neuradnih informacijah sprejela na dopisni seji minuli teden. Golob v ponedeljek zneska ni razkril, saj je po njegovih besedah pod oznako interno. Zagotovil pa je, da gre za znesek znotraj letošnjega proračuna obrambnega ministrstva. "Gre izključno za obrambne zmogljivosti, in sicer za protizračno obrambo, se pravi zemlja-zrak, predvsem z namenom zaščite energetske in civilne infrastrukture," je navedel premier. Obenem je izpostavil, da Slovenija že nekaj časa v Ukrajino pošilja "izključno defenzivno opremo" ter da bo takšna tudi ta pošiljka.

Sajovic: Sredstva niso odvzeta nobenemu drugemu družbenemu podsistemu

Tudi minister za obrambo Borut Sajovic doslej ni želel potrditi omenjenega zneska. Ob robu zasedanja obrambnih ministrov Nata v Bruslju je v sredo dejal, da sredstva niso bila vzeta nobenemu drugemu družbenemu podsistemu, kot sta zdravstvo ali sociala, ampak gre za sredstva ministrstva za obrambo, namenjena krepitvi zmogljivosti. Kot je še povedal, bo slovenski prispevek namenjen izključno za ukrajinsko obrambo, vključno z obrambo proti dronom in protizračno obrambo.