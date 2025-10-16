Koliko bomo namenili za protizračno obrambo Ukrajine? Vlada še brez pojasnil

Potem ko je predsednik vlade Robert Golob po ponedeljkovem srečanju z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem sporočil, da se je Slovenija odločila pridružiti Natovi pobudi, prek katere evropske članice in Kanada financirajo dobavo ameriškega orožja in vojaške opreme Kijevu, smo poročali, da naj bi po neuradnih informacijah Slovenija za raketne sisteme zemlja-zrak namenila 43 milijonov evrov.
Odločitev naj bi vlada po neuradnih informacijah sprejela na dopisni seji minuli teden.
Golob v ponedeljek zneska ni razkril, saj je po njegovih besedah pod oznako interno. Zagotovil pa je, da gre za znesek znotraj letošnjega proračuna obrambnega ministrstva.
"Gre izključno za obrambne zmogljivosti, in sicer za protizračno obrambo, se pravi zemlja-zrak, predvsem z namenom zaščite energetske in civilne infrastrukture," je navedel premier. Obenem je izpostavil, da Slovenija že nekaj časa v Ukrajino pošilja "izključno defenzivno opremo" ter da bo takšna tudi ta pošiljka.
Sajovic: Sredstva niso odvzeta nobenemu drugemu družbenemu podsistemu
Tudi minister za obrambo Borut Sajovic doslej ni želel potrditi omenjenega zneska. Ob robu zasedanja obrambnih ministrov Nata v Bruslju je v sredo dejal, da sredstva niso bila vzeta nobenemu drugemu družbenemu podsistemu, kot sta zdravstvo ali sociala, ampak gre za sredstva ministrstva za obrambo, namenjena krepitvi zmogljivosti. Kot je še povedal, bo slovenski prispevek namenjen izključno za ukrajinsko obrambo, vključno z obrambo proti dronom in protizračno obrambo.
Podpredsednik vlade Arčon tudi po današnji redni seji vlade na vprašanja novinarjev dodatnih podrobnosti ni navedel, zatrdil pa je, da "ne kupujemo v Ukrajini orožja, pač pa opremo za zaščito civilnega prebivalstva in energetskih objektov v primeru zračnih napadov, je pa znesek zagotovljen v proračunu Slovenije od ministrstva za obrambo pri Nato izdatkih".
Kot je potrdil, pa se je vlada danes seznanila z informacijo o financiranju področja obrambe in varnosti. Več o tem ni želel povedati in je novinarje za vprašanja usmeril na ministra za obrambo Boruta Sajovica.
Ta je sicer v sredo v Bruslju o razliki med proračunskimi načrti in sredstvi, predvidenimi v obrambni resoluciji, pojasnil, da sredstva, namenjena za varnost, odpornost in krepitev obrambnih sposobnosti, niso samo na proračunski postavki ministrstva za obrambo.
Pojasnila ministrstva o razporeditvi sredstev po drugih resorjih in za katere projekte STA še čaka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.