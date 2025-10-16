Svetli način
Slovenija

Koliko bomo namenili za protizračno obrambo Ukrajine? Vlada še brez pojasnil

Ljubljana, 16. 10. 2025 15.27 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , Ne.M.
Na vladi niso podali pojasnil o opremi in višini sredstev, ki jih bo Slovenija v okviru Natove pobude namenila za financiranje protizračne obrambe v Ukrajini. Podpredsednik vlade Matej Arčon je po seji vlade zagotovil, da gre za obrambno opremo za zaščito civilnega prebivalstva in energetskih objektov v primeru zračnih napadov, ne pa orožje.

Golob v ponedeljek zneska ni razkril, saj je po njegovih besedah pod oznako interno.
Potem ko je predsednik vlade Robert Golob po ponedeljkovem srečanju z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem sporočil, da se je Slovenija odločila pridružiti Natovi pobudi, prek katere evropske članice in Kanada financirajo dobavo ameriškega orožja in vojaške opreme Kijevu, smo poročali, da naj bi po neuradnih informacijah Slovenija za raketne sisteme zemlja-zrak namenila 43 milijonov evrov.

Preberi še Razkrivamo: za ameriške rakete zemlja-zrak bomo plačali 43 milijonov

Odločitev naj bi vlada po neuradnih informacijah sprejela na dopisni seji minuli teden.

Golob v ponedeljek zneska ni razkril, saj je po njegovih besedah pod oznako interno. Zagotovil pa je, da gre za znesek znotraj letošnjega proračuna obrambnega ministrstva.

"Gre izključno za obrambne zmogljivosti, in sicer za protizračno obrambo, se pravi zemlja-zrak, predvsem z namenom zaščite energetske in civilne infrastrukture," je navedel premier. Obenem je izpostavil, da Slovenija že nekaj časa v Ukrajino pošilja "izključno defenzivno opremo" ter da bo takšna tudi ta pošiljka.

Sajovic: Sredstva niso odvzeta nobenemu drugemu družbenemu podsistemu

Tudi minister za obrambo Borut Sajovic doslej ni želel potrditi omenjenega zneska. Ob robu zasedanja obrambnih ministrov Nata v Bruslju je v sredo dejal, da sredstva niso bila vzeta nobenemu drugemu družbenemu podsistemu, kot sta zdravstvo ali sociala, ampak gre za sredstva ministrstva za obrambo, namenjena krepitvi zmogljivosti. Kot je še povedal, bo slovenski prispevek namenjen izključno za ukrajinsko obrambo, vključno z obrambo proti dronom in protizračno obrambo.

Preberi še Ameriško orožje za Ukrajino bo financirala več kot polovica zaveznic

Podpredsednik vlade Arčon tudi po današnji redni seji vlade na vprašanja novinarjev dodatnih podrobnosti ni navedel, zatrdil pa je, da "ne kupujemo v Ukrajini orožja, pač pa opremo za zaščito civilnega prebivalstva in energetskih objektov v primeru zračnih napadov, je pa znesek zagotovljen v proračunu Slovenije od ministrstva za obrambo pri Nato izdatkih".

Kot je potrdil, pa se je vlada danes seznanila z informacijo o financiranju področja obrambe in varnosti. Več o tem ni želel povedati in je novinarje za vprašanja usmeril na ministra za obrambo Boruta Sajovica.

Ta je sicer v sredo v Bruslju o razliki med proračunskimi načrti in sredstvi, predvidenimi v obrambni resoluciji, pojasnil, da sredstva, namenjena za varnost, odpornost in krepitev obrambnih sposobnosti, niso samo na proračunski postavki ministrstva za obrambo.

Pojasnila ministrstva o razporeditvi sredstev po drugih resorjih in za katere projekte STA še čaka.

obramba Robert Golob Ukrajina protizračna obramba
KOMENTARJI (36)

Veščec
16. 10. 2025 18.01
čim manj tem bolš 🙏
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
16. 10. 2025 17.51
+2
Menda gre zdej prvi na fronto v UA državljan SLO,gospod iz Tržiča ki visoko kotira na Abrambnem ministrstvu.Ni v Janezovi stranki.
ODGOVORI
2 0
Lolita
16. 10. 2025 17.38
+3
Pa kaj si ne želijo mira vsi? Kaj zdaj?
ODGOVORI
3 0
Jožajoža
16. 10. 2025 17.31
+3
Škoda vsakega evra za zelenskega.vsak evro pislan v Ukrajini je en mrtev nedolžen Ukrajinec,ki ga zekenski pošilja na fronto.
ODGOVORI
5 2
JApajaDAja
16. 10. 2025 17.29
+4
koliko še bo se ne ve...vsekakor preveč....koliko pa je že,to se pa ve!
ODGOVORI
5 1
Špica
16. 10. 2025 17.27
+4
hja zdravsto pa v rasulu pod hitro cakas na fizoterapijo pov leta super kajne?
ODGOVORI
5 1
anatomija
16. 10. 2025 17.23
-2
Tistim , ki sedaj protestirate ni pomembna Slovenija. Bojijo se za Rusijo . Če bi denar namenili Rusiji bi trdili , da je premalo
ODGOVORI
4 6
vlahov
16. 10. 2025 17.22
+0
Vojno bomo imeli tudi tle. Zakaj pa mislite , da Poljaki , Madžari , Slovaki , Srbi kupujejo zlato - centralne banke. Zlato je za metke, pravi rek
ODGOVORI
2 2
Zgaga Ukrajini
16. 10. 2025 17.21
+4
Neodvisni, svobodni, raziskovalni novinarji bi lahko vsaj pogooglali ceno Patriot sistema. Ta je preko milijarde dolarjev.
ODGOVORI
7 3
Butasti modrec
16. 10. 2025 17.16
+5
Sosedov Francl mi je tudi povedal, da bo verjel v ukrajinsko stvar, ko bodo šli na fronto vsi Ukrajinci, ki že tri leta uživajo po svetu in trošijo "pošteno" zaslužen denar. Takrat se jim bo na fronti pridružil tudi sam, s svoji staro karabinko.
ODGOVORI
8 3
Butasti modrec
16. 10. 2025 17.13
+6
Ne v mojem imenu.
ODGOVORI
9 3
Dragica Cegler
16. 10. 2025 17.12
+0
Pamir Zdaj je ta vlada.Ce bi pa Janša podpisal ta sporazum bi pa Nika in Jenull že kurila po Ljubljani Drugače pa,Golob je rekel ,da bodo boljši,zato ne zdrži nobeno izgovarjanje na Janšo.
ODGOVORI
5 5
96bimBo
16. 10. 2025 17.12
+7
In Ukrajina bo naše orožje uporabila za NAPADANJE ruskega ozemlja, kot je to že počela.
ODGOVORI
9 2
Bozje oko
16. 10. 2025 17.09
+8
Nič ne bomo prispevali, saj Ukrajina ni clanica EU prav tako ne nata.... Zakaj ne pokaže Vlada RS javnosti Zakona, ki ji daje pravico - dolžnost financirati Ukrajinski režim,....
ODGOVORI
11 3
Dddddddd
16. 10. 2025 17.09
+4
Ce bi imeli sedaj desno vlado... bi bila ze cela Ljubljana polna kolesarjev...
ODGOVORI
7 3
mamma
16. 10. 2025 17.07
+3
referendum!!!!!
ODGOVORI
8 5
anatomija
16. 10. 2025 17.21
-1
zberi podpise , ali pa utihni
ODGOVORI
3 4
ulebule
16. 10. 2025 17.03
+7
u rit pa taka vlada
ODGOVORI
10 3
juventina10
16. 10. 2025 17.01
+5
pa bo odfrčal prispevek za dolgotrajno oskrbo,bravo vlada.
ODGOVORI
9 4
Pamir
16. 10. 2025 17.00
+12
Se pravi da je Slovenija direktno vpletena v vojno z državo ki nas ni napadla.
ODGOVORI
17 5
kita 1111
16. 10. 2025 16.58
+10
Vsak prispevan Evro za Ukrajino je škoda ,ker nikoli ne pride do ljudi
ODGOVORI
13 3
