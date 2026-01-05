Naslovnica
Koliko bo za oskrbo v domovih odteklo iz nove blagajne?

Ljubljana, 05. 01. 2026 19.42 pred 34 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Denar za dolgotrajno oskrbo

Večina od približno 20.000 stanovalcev domov za starejše je uradno vstopila v nov sistem dolgotrajne oskrbe. Koliko pa bo za oskrbo v domu odteklo iz nove blagajne, s katero upravlja zdravstvena zavarovalnica? Približno polovica od pobranih prispevkov. In koliko vlog so doslej prejeli centri za socialno delo in koliko odločb so uspeli izdati?

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Finančni načrt za dolgotrajno oskrbo
    02:44
    Iz 24UR: Finančni načrt za dolgotrajno oskrbo
  • Iz 24UR: Prihajajo prve položnice v novem sistemu
    03:59
    Iz 24UR: Prihajajo prve položnice v novem sistemu

Glede na finančne načrte zdravstvene zavarovalnice, ki prispevek za dolgotrajno oskrbo pobira od lanskega poletja, bomo zaposleni, samozaposleni, upokojenci in kmetje v blagajno prispevali dobrih 663 milijonov evrov.

Največji izdatek, skoraj 334 milijonov bo šlo za oskrbo v domovih.

Sledi 170 milijonov za dolgotrajno oskrbo na domu.

Denar za dolgotrajno oskrbo
Denar za dolgotrajno oskrbo
FOTO: Shutterstock

Pa 91 milijonov za dodatek za pomoč in postrežbo, do katerega bodo upravičeni samo še tisti, ki ne bodo vstopili v nov sistem. Potem so tukaj še izdatki za oskrbovalce družinskih članov, pa denimo za e-oskrbo in kader v domovih. Zavarovalnica pa namerava za svoje delo zaračunati 9,9 milijona evrov.

Sicer pa zavarovalnica načrtuje za skupno 723 milijonov evrov stroškov, ki presegajo prihodke za predvidoma 60 milijonov. Razliko bodo letos pokrili s presežkom iz lanskega leta.

Centri za socialno delo so doslej prejeli 23.300 vlog, izdali pa so 8.600 odločb. Največ, kar 4.455 so jih izdali oskrbovalcem družinskega člana. Sledijo odločbe za dolgotrajno oskrbo in e-oskrbo. No, prejeli so tudi nekaj zahtev za ustavitev postopka.

Kot pravijo, pa bo zelo dobrodošla tudi optimizacija informacijskega sistema, ki naj bi bila prav tako na vidiku.

dolgotrajna oskrba domovi blagajna

Na čelo protikorupcijske komisije želi pet ljudi

Kje bodo kandidirali politični liderji?

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
G. Papež
05. 01. 2026 20.18
Dolgotrajna oskrba bi morala biti avtomatika, ne pa da nekdo, ki na novo pride v DS le te ni deležen vmes ko lahko x mesecev čaka na odločbo. Vmesno stanje pa je tako kot da zakon ne bi obstajal. Zakaj tako?
Odgovori
0 0
BBcc
05. 01. 2026 20.11
Končno. To pa bo baza volilcev Goloba.
Odgovori
0 0
bronco60
05. 01. 2026 19.49
Bravo, denarja dovolj, da le ne bi kam odtaval.
Odgovori
-1
1 2
Prelepa Soča
05. 01. 2026 20.10
Vse bo odtavalo, tako, kot so naše penzije, takrat so rekli, da so denar prestrukturirali na bolj potrebna področja.... beri: v žepe vladajočih, tako, kot povsod drugje.
Odgovori
+1
1 0
