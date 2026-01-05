Koliko bo za oskrbo v domovih odteklo iz nove blagajne?

Glede na finančne načrte zdravstvene zavarovalnice, ki prispevek za dolgotrajno oskrbo pobira od lanskega poletja, bomo zaposleni, samozaposleni, upokojenci in kmetje v blagajno prispevali dobrih 663 milijonov evrov.

Pa 91 milijonov za dodatek za pomoč in postrežbo, do katerega bodo upravičeni samo še tisti, ki ne bodo vstopili v nov sistem. Potem so tukaj še izdatki za oskrbovalce družinskih članov, pa denimo za e-oskrbo in kader v domovih. Zavarovalnica pa namerava za svoje delo zaračunati 9,9 milijona evrov.

Sicer pa zavarovalnica načrtuje za skupno 723 milijonov evrov stroškov, ki presegajo prihodke za predvidoma 60 milijonov. Razliko bodo letos pokrili s presežkom iz lanskega leta.

Centri za socialno delo so doslej prejeli 23.300 vlog, izdali pa so 8.600 odločb. Največ, kar 4.455 so jih izdali oskrbovalcem družinskega člana. Sledijo odločbe za dolgotrajno oskrbo in e-oskrbo. No, prejeli so tudi nekaj zahtev za ustavitev postopka.

Kot pravijo, pa bo zelo dobrodošla tudi optimizacija informacijskega sistema, ki naj bi bila prav tako na vidiku.