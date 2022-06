Odstranitev ograje na južni meji s Hrvaško je ena od prednostnih nalog te vlade, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, odstranili pa naj bi jo do konca leta. Domačini ob reki Kolpi, naveličani sobivanja z ograjo, pa si želijo, da bi jo država umaknila že do poletne turistične sezone.