Koliko časa bo Resnica brez petega poslanca?

Odhod Borisa Mijiča, ki je po več razkritih aferah, izključitvi iz stranke in pozivu sveta stranke k odstopu, zapustil poslanski stolček, odpira vprašanje - kdo ga bo nasledil. Mandat je namreč v solzah takole zavrnil naslednji po vrsti - Slavko Moharič.

Ta nam je danes pojasnil, da ni šlo za solze žalosti, temveč razočaranja, zanikal pa nekatere navedbe o pritiskih, da naj ne bi smel sprejeti mandata.

Po njegovi uradni zavrnitvi pa sta se tudi naslednja dva na seznamu odpovedala možnosti, da bi odšla v hram demokracije. Medtem ko je Mirko Radujković poudaril, da ni pravi trenutek, da pa bi ga v drugačni situaciji poslanska funkcija zanimala. Marjana Matjašič iz Trnovske vasi pa - da nad idejo ni navdušena, saj da ni zadovoljna z delovanjem parlamenta, pa tudi Resnice v njem - med drugim da sodeluje s koalicijo.

"Nekateri imajo bistveno višje ambicije na lokalnem nivoju, nekateri na gospodarskih nivojih, tako da zdaj pogovori tečejo. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale v prihodnje," pa je v sredo dejal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović.

Dejstvo, da v stranki tečejo pogovori o Mijičevem nasledniku, nam je v telefonskem pogovoru potrdil tudi Sergej Ivanuša. Za prihod ptujskega mestnega svetnika v parlament naj bi se po naših neuradnih informacijah namreč zavzemali v enem delu stranke. Ivanuša je potrdil, da bi bil poslanski mandat pripravljen sprejeti, a se, kot pravi, zaveda, da so pred njim vsaj trije kandidati. Za mestnega svetnika sicer kandidira tudi letos. "Nimamo pa cilja oziroma interesov, da bi morali listo popolniti, saj si želimo imeti kandidate, ki si resnično želijo aktivno sodelovati pri Mestni občini Ptuj."

Med aktivnimi iz stranke je v ptujski volilni enoti tudi Martina Haring, ki je še ena v vrsti pred Ivanušo. V drugem delu stranke po naših informacijah namigujejo, da bi mandat lahko prevzela ženska. A postopki lahko trajajo še kar nekaj časa. Vsak od kandidatov ima namreč od poziva volilne komisije osem dni za končno odločitev.