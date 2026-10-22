Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Koliko časa bo Resnica brez petega poslanca?

Ljubljana, 22. 10. 2026 19.34 pred 36 minutami 2 min branja 16

Avtor:
Rene Markič
Zoran Stevanović

Ni šlo za solze žalosti, pač pa razočaranja - tako čustveno zavrnitev poslanskega mandata pojasnjuje Slavko Moharič, ki bi moral med poslanci Resnice nadomestiti Borisa Mijiča. Koliko časa pa bo Resnica brez petega poslanca? Po Mohariču sta poslanski mandat zavrnila tudi naslednja kandidata po vrsti.

Odhod Borisa Mijiča, ki je po več razkritih aferah, izključitvi iz stranke in pozivu sveta stranke k odstopu, zapustil poslanski stolček, odpira vprašanje - kdo ga bo nasledil. Mandat je namreč v solzah takole zavrnil naslednji po vrsti - Slavko Moharič.

Ta nam je danes pojasnil, da ni šlo za solze žalosti, temveč razočaranja, zanikal pa nekatere navedbe o pritiskih, da naj ne bi smel sprejeti mandata.

Po njegovi uradni zavrnitvi pa sta se tudi naslednja dva na seznamu odpovedala možnosti, da bi odšla v hram demokracije. Medtem ko je Mirko Radujković poudaril, da ni pravi trenutek, da pa bi ga v drugačni situaciji poslanska funkcija zanimala. Marjana Matjašič iz Trnovske vasi pa - da nad idejo ni navdušena, saj da ni zadovoljna z delovanjem parlamenta, pa tudi Resnice v njem - med drugim da sodeluje s koalicijo.

"Nekateri imajo bistveno višje ambicije na lokalnem nivoju, nekateri na gospodarskih nivojih, tako da zdaj pogovori tečejo. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale v prihodnje," pa je v sredo dejal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović.

Dejstvo, da v stranki tečejo pogovori o Mijičevem nasledniku, nam je v telefonskem pogovoru potrdil tudi Sergej Ivanuša. Za prihod ptujskega mestnega svetnika v parlament naj bi se po naših neuradnih informacijah namreč zavzemali v enem delu stranke. Ivanuša je potrdil, da bi bil poslanski mandat pripravljen sprejeti, a se, kot pravi, zaveda, da so pred njim vsaj trije kandidati. Za mestnega svetnika sicer kandidira tudi letos. "Nimamo pa cilja oziroma interesov, da bi morali listo popolniti, saj si želimo imeti kandidate, ki si resnično želijo aktivno sodelovati pri Mestni občini Ptuj."

Med aktivnimi iz stranke je v ptujski volilni enoti tudi Martina Haring, ki je še ena v vrsti pred Ivanušo. V drugem delu stranke po naših informacijah namigujejo, da bi mandat lahko prevzela ženska. A postopki lahko trajajo še kar nekaj časa. Vsak od kandidatov ima namreč od poziva volilne komisije osem dni za končno odločitev.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
resnica moharič poslanec mandat stevanović

Senior resort z več kot 50 oskrbovanimi stanovanji in 28 hišami

Vlada v menjavo šefa državnega protokola

24ur.com Moharič v solzah odklonil funkcijo, tudi naslednja kandidata v vrsti nista navdušena
24ur.com Stevanović nad Mijiča: Tak človek nima moralne pravice sedeti v DZ
24ur.com Kdo je 'notri', koga ni? Številni znani obrazi ostali pred pragom DZ
24ur.com Soočenje štirih kandidatov: koga bi podprli v drugem krogu, če sami izpadejo?
24ur.com Vroče na političnem parketu: Fiasko z referendumom, pot si utirajo novi obrazi
24ur.com Politično obračunavanje ob zaprisegi Boštjana Poklukarja
24ur.com Resnica po odhodu Juršiča: Stranke ni zapustil prostovoljno
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AleksKritik
22. 10. 2026 20.11
Če ima v tem trenutki stranka resnica štiri poslance, ima štiri preveč. Če bo imela še petega, jih bo pet preveč. Sicer pa, kot sem že omenil, danes stevanovič in nikoli več.
Odgovori
0 0
ZIPPO
22. 10. 2026 20.08
Ti Zoran Stevanovič in nekateri tvoji poslanci STE SRAMOTA ZA SLOVENIJO IN SLOVENCE❗In s tako prevaro kot si uspel priti v Parlament,boš tudi kmalu in sramotno odšel iz Parlamenta❗In takrat bo vesel dan❗
Odgovori
+0
1 1
tech
22. 10. 2026 20.06
Zdaj morajo dobit dovolj velikega oportunista, da si bo umazal ime za koristi, ki jih bo imel za držat štango vladi.
Odgovori
+1
1 0
Misika1967
22. 10. 2026 20.03
Ljudje so.spregledali lazi in zavajanja volivcev in njihovih clanov. Prevarant si je sam.jamo skopal.
Odgovori
+4
5 1
TITO50
22. 10. 2026 20.02
Nočejo v Parlament, ker jih je Prodanović izdal.
Odgovori
+3
4 1
VELIMIROVICH
22. 10. 2026 20.07
Točno tako
Odgovori
0 0
VELIMIROVICH
22. 10. 2026 20.01
Bravo Zorane unicil si perspektivno stranko
Odgovori
+3
4 1
Limonček60
22. 10. 2026 20.01
Same neke stevotove cmere,p....e po domače,pa to
Odgovori
+1
1 0
Jerry321
22. 10. 2026 20.01
Resnica je za moje pojme NAJBOL GNILA STRANKA! Še bol gnila kot SDS! In to zato ker laznivci v “resnici” VEDNO v javnosti govorijo eno A javnosti za hrbtom se bratijo z hudičem!
Odgovori
+4
5 1
petb
22. 10. 2026 20.10
Demokrati pa tudi niso neke cvetke.
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
22. 10. 2026 19.59
Do naslednjih volitev je še dolgo, tako da, fržmaga se mi
Odgovori
+0
1 1
osservatore
22. 10. 2026 19.58
Bo Stevanović glasoval tut za prjatla Mijića.
Odgovori
+1
1 0
RUBEŽ
22. 10. 2026 19.56
Banda lopovska. Koalicija največja sramota v celi zgodovini države.
Odgovori
+7
8 1
biggbrader
22. 10. 2026 19.53
Sloboda že zbira sedem mestno številko, a ne vem kdo jim jo bo dal, po takem polomu, romunski, 2TDK....
Odgovori
-4
2 6
Japa Jade
22. 10. 2026 19.56
Bigi, smo v Sloveniji
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
22. 10. 2026 19.50
Priporočljivo, da bo imel hrbtenico brez pike.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina
Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina
zadovoljna
Portal
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
3 astrološka znamenja, ki se najhitreje zaljubijo
3 astrološka znamenja, ki se najhitreje zaljubijo
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
vizita
Portal
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
cekin
Portal
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
moskisvet
Portal
Skoraj 181 kilogramov, alkohol in samouničevalne navade: zvezdnik razkril, kaj ga je rešilo
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
dominvrt
Portal
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
voyo
Portal
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022