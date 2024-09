Koliko časa bodo bolnike z rakom v Mariboru še zdravili sredi gradbišča?

Opozorila s strani vodstva onkološkega oddelka in bolnikov so več kot alarmantna. Zdravljenje poteka sredi gradbišča, v hrupu in prahu ter prostorski stiski, pri čemer nadgradnja onkološkega oddelka že sedaj zamuja za več kot leto dni. "Nimamo luči na koncu predora, ne vemo, kdaj bo, koliko časa bi še morali potrpeti, koliko časa morajo bolniki trpeti to stanje. Takšnih razmer si ne zasluži nihče, ni važno, na kateri strani mize je," je situacijo v začetku septembra komentirala Maja Ravnik, predstojnica Onkološkega oddelka UKC Maribor.

Obenem se jim že dlje časa redno kvarita obsevalnika in samo lani se je dvakrat zgodilo, da sta bila oba hkrati v okvari. Direktor Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaž Pliberšek je za Večer dejal, da je za okvare izvedel šele pred 10 dnevi. Po naših informacijah pa iz UKC že vsaj od leta 2022 pošiljajo pozive po zamenjavi obsevalnikov. "Potrjujem to, da sem izrekel, da sem izvedel to iz medijev pred 10 dnevi, v tem času smo tudi odreagirali," pove Pliberšek.