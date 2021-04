Koliko darovati Cerkvi? Župnik: toliko, da vsaj malo zaboli

Ihanski župnik se je že predlani proslavil s priporočilom, koliko naj kristjani ob veliki noči darujejo v cerkveno pušico. Izračunal je, da vernik vsako nedeljo daruje v povprečju 80 centov – zato naj tisti, ki cerkev obiščejo le ob največjem krščanskem prazniku, darujejo 50 evrov in s tem pravično poravnajo zamujeno. Letos naj, ker je bila karantena, 50 evrov darujejo kar vsi.

"Vsak naj daruje po svojih močeh, vendar toliko, da ga ne bo sram, če bi komu moral povedati, koliko je vrgel! Vrzi toliko kolikor moreš, kolikor te vsaj malo zaboli …" (pravopisne napake v navedku so avtorske). V duhu krščanskega odrekanja se je hvaležno je hvaležno odklonil tudi drobiž – le kdo ga ima rad v denarnici – rekoč: "na ta dan ne mečemo bakrenih kovancev, kakor to delajo mnogi pri pogrebih v svojo sramoto." Vernike je ob tem pozval, naj k darovanju že od malega navajajo tudi otroke in mlade.