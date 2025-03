3,14. In potem se najbrž konča, kajne? Redko kdo pozna več decimalk števila pi. Na dan števila pi so se na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani pomerili sami ljubitelji te matematične konstante z neskončnim številom decimalk. Nekateri imajo glede števil in matematike negativne občutke, namen takih dogodkov pa je med drugim prav pokazati, kako lep je lahko svet števil in kako neverjetni so človeški možgani. Kako si tekmovalcem uspe zapomniti več tisoč številk?