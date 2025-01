Dela prosti dnevi v letu 2025: 10 jih bo med tednom, pet pa na vikend

Na soboto bosta letos padla Prešernov dan, 8. februarja, in dan spomina na mrtve, 1. novembra. Na nedeljo bo poleg velike noči, ki bo tokrat 20. aprila, in binkoštne nedelje, ki bo letos 8. junija, padel še dan upora proti okupatorju, 27. aprila.

Vseh ostalih 10 praznikov se bo letos razvrstilo med tednom. Prosta sta 1. in 2. januar (sreda in četrtek), 21. aprila sledi velikonočni ponedeljek, nato pa še praznik dela, 1. in 2. maj (četrtek in petek).

Podaljšan konec tedna bomo imeli še 15. avgusta, saj Marijino vnebovzetje pade na petek, prav tako na petek pade tudi dan reformacije 31. oktobra. Zadnji podaljšan konec tedna pa nas čaka v času božiča, 25. decembra, ki bo padel na četrtek, dan samostojnosti in enotnosti, ki ga obeležujemo 26. decembra, pa na petek.

Dela prost dan bo še sreda, 25. junij, ko obeležujemo dan državnosti.