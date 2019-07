Koliko denarja dobijo nekdanji evroposlanci?

Od slovenskih evroposlancev novega mandata niso dobili štirje, zato v njihovih nekdanjih pisarnah, nekatere se celo že oddajajo, zdaj telefoni večinoma zvonijo v prazno. A vsaj še nekaj mesecev so lahko mirni in uživajo na dopustu. Če zanj zaprosijo, jim namreč pripada nadomestilo v višini petih nekdanjih plač, zaradi službovanja v Bruslju pa so lahko zelo dobre tudi njihove pokojnine.

Najstarejši med evroposlanci, Lojze Peterle, ki je v Bruslju preživel kar tri mandate, torej 15 let, bi lahko mirno odšel v pokoj, a vztraja, da o tem ne razmišlja, saj za Evropo lahko dela tudi iz Ljubljane. A če bi se za to vseeno odločil, bi mu po ključu, da za vsako dopolnjeno leto izvrševanja mandata, izračunava se namreč na dan natančno, dobijo 3,5 % nekdanje osnovne poslanske plače, lahko dobival nekaj manj kot 52 odstotkov nekdanjih prihodkov oziroma 4.550 evrov bruto. Plus seveda pokojnino, ki si jo je prislužil doma. Druga možnost je nadomestilo, ki je enako petmesečni odpravnin, to je slabih 44 tisočakov bruto oziroma približno 30 tisoč evrov neto. Podobno velja za Iva Vajgla, ki prav tako izpolnjuje pogoje za upokojitev, vendar tudi on namerava delati naprej. Kaj natančno, nam ni želel povedati, saj to menda ni v javnem interesu, poleg tega še razmišlja. Izbira lahko med dobrimi 3 tisočaki bruto evropske penzije ali petimi nekdanjimi plačami. Nove izzive še vedno išče tudi Igor Šoltes, ki bo, kot nam je potrdil, zagotovo zaprosil za nadomestilo. Edina ženska med evropskimi poslanci, Patricija Šulin, se vrača na davčno upravo. Ker pa ni znano kdaj natančno, njenega pojasnila pa nismo dobili, ni jasno, ali ne bo pred tem izkoristila petmesečne odpravnine.