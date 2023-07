Koliko denarja nam bo prinesla letošnja turistična sezona?

Hrvati so se pred začetkom sezone hvalili z rekordnim obiskom, zdaj pa so zaradi previsokih cen deležni marsikatere odpovedi. Kaj pa slovenski turizem? V našem poletnem biseru Portorožu naj bi bilo manj ljudi. Ali to pomeni, da bomo imeli slabšo turistično sezono kot lani. Se je tudi o Sloveniji med turisti uveljavilo mnenje, da je predraga? Eden od pokazateljev, kakšen turistični obisk lahko pričakujemo, je prav gotovo obiskanost Postojnske jame. Gost v oddaji 24UR ZVEČER je bil tako Marjan Batagelj.