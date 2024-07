Slovenija v digitalnem zaostanku, koliko denarja izgubljamo?

Še leta 2022 na devetem mestu. Zdaj, dve leti kasneje, pa je Slovenija na področju digitalizacije gospodarstva padla precej pod evropsko povprečje. Lestvice v letošnjem poročilu Evropske komisije sicer ni, a na GZS ocenjujejo, da smo zdrsnili na osemnajsto ali celo devetnajsto mesto. "Študije OECD, IMD in podobno, kažejo, da ne moremo biti zadovoljni, saj povsod tonemo, povsod lezemo nazaj in ne naprej. In to je vsekakor znak za alarm," pravi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Zelo smo, kot kaže, nazadovali na področju digitalnih kompetenc, še slabše pa smo se odrezali po številu informacijsko-komunikacijskih strokovnjakov. Tu smo šele na 25. mestu. Slabši od nas sta le Grčija in Romunija. "Mi letno proizvedemo oziroma pridobimo, po naših analizah, 2.500 novih IT strokovnjakov v Sloveniji, potrebovali bi jih pa letno vsaj sedem tisoč," pravi direktor GZS iz združenja za za informatiko in telekomunikacije Nenad Šutanovac. In rešitve? Več finančnih spodbud za digitalizacijo gospodarstva, povečanje digitalnih kompetenc že zaposlenih in uvedba obveznega predmeta računalništvo in informatika, nizajo na GZS. Kaj pa 10.000 prenosnih računalnikov? "Mi ocenjujemo, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo na nek način po eni strani postavlja prioritete, ki so bolj usmerjene v vključenost, kot pa v prioritete, ki vlečejo državo naprej," dodaja Šutanovac. Od deset tisoč prenosnih računalnikov so jih na ministrstvu do danes sicer razdelili le 525, vlogo je zaenkrat oddalo dobrih dva tisoč sedemsto prosilcev, dobrih tisoč dvesto vlog pa je še vedno v postopku na Javnem štipendijskem skladu. "Mislim, da je treba preveriti prioritete in odločno finančne vire, ki so na voljo. Zavedamo se, da jih ni dovolj, ampak moramo jih usmeriti v prave prioritete," še zaključi Šutanovac.

"Seveda najprej zanikam, da bi to držalo, kajti strategija je sprejeta. Tudi sami so sodelovali, ko je nastajala. Te strategije se držimo," pa odgovarja Mojca Štruc iz Ministrstva za digitalno preobrazbo. Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, kjer so nasprotno prepričani, da Slovenija v resnici ni močno nazadovala, na nekaterih področjih pa da smo celo nad evropskim povprečjem, priznavajo, da je denarja premalo. Kot sicer menijo na GZS, bi za pospešeno digitalizacijo gospodarstva v sedmih letih potrebovali kar 200 milijonov evrov, zdaj pa je na voljo le petnajst milijonov evrov. Vsako leto naj bi zaradi tega izgubili med eno in eno pol odstotne točke BDP.