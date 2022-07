Koliko divjadi je zaradi požara poginilo na Krasu, še ni znano

Med tiste, ki so v zadnjih dneh nesebično pomagali na pogorišču, lahko prištejemo tudi lovce. Te dni pridno polnijo napajališča v kraških gozdovih, a hkrati ugotavljajo, da med zoglenelimi debli življenja praktično ni več. Koliko divjadi je v uničujočem požaru poginilo, še ugotavljajo. Na napajališča pa so lovci že postavili kamere, s katerimi bodo v prihodnje opazovali populacijo. Bolj srečno se je razpletlo za domačo živino, veterinarska uprava poginov ne beleži, so pa preventivno evakuirali nekaj govedi.