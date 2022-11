Lokalne volitve in večni župani. Zagotovo se s tem lahko pohvali Matjaž Švagan, ki občini Zagorje ob Savi vlada že 28 let. Naš novinar Aleksander Pozvek ga je obiskal in preveril, koliko energije še ima, kakšne privilegije ima kot večni župan in seveda do kdaj misli vztrajati.