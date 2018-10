Koliko imajo pod palcem ministri Šarčeve vlade?

Predsednik vlade Marjan Šarec ima v Šmarci pri Kamniku 120 kvadratnih metrov veliko hišo, ocenjeno na slabih 90.000 evrov. Poleg tega pa še za 45.000 evrov kmetijskih zemljišč in gozda. Zasebno se vozi s škodo superb in lado nivo, in je ponosen lastnik dveh traktorjev letnik 1970 in 1987.

Njegov predhodnik Miro Cerar, zdaj minister za zunanje zadeve, ima v Ljubljani hišo in del hiše, skupaj okoli 240 kvadratnih metrov ter garažo. Ima tudi 118.000 evrov prihrankov.



Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, je lastnica polovice stanovanjskega dvojčka ocenjenega na 200.000 evrov, 6.000 evrov vrednega mercedesa serije A, ima pa tudi okoli 9.000 evrov prihrankov.



Karl Erjavec, tokrat obrambni minister, ima v lasti polovico hiše v Naklem, deset let starega audija A5 in 5.000 evrov prihrankov.



Minister za okolje in prostor Jure Leben je solastnik hiše v Gradišču in zazidljive parcele v Bizoviku. Edini med ministri ima v lasti kriptovalute Ripple, za katere sporoča, da so bili 18. septembra vredni 53,6 evra.

Minister za javno upravo Rudi Medved je lastnik polovice hiše in garaže v Zagorju ob Savi, skupaj ocenjenih na slabih 90.000 evrov. Je tudi tretjinski lastnik 22 kvadratnih metrov garsonjere v Kranjski Gori. Vozi mazdo letnik 2015. Minister ima 11.000 evrov prihrankov.



Samo Fakin, minister za zdravje, je solastnik hiše v Trbovlju, ki stoji na 1.200 kvadratnih metrov veliki parceli. Ima še enkrat toliko travnika in dvakrat toliko gozda. Pa tudi 85.000 evrov prihrankov.



Ministrica za delo družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer je solastnica hiše v Slovenskih Konjicah, vozi pa BMW 318, letnik 2012.



Minister za kulturo Dejan Prešiček je prijavil 112 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani



Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, pa nima premoženja, ki bi bio vredno več kot 10.000 evrov.



Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar ima 2/3 150 kvadratnih metrov velike hiše na Bledu. Na lizing si je kupil 19.000 evrov vrednega passata. Na računu pa ima slabih 17.000 evrov prihrankov.