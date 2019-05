Koliko izlet na Bled stane štiričlansko družino?

Na družbenih omrežjih se nemalokrat znajdejo računi iz gostinskih lokalov na Bledu, ob tem pa izjave, kot so: "No, raje bom ostal kar doma." In kakšne so cene? V prenovljeni kavarni ob jezeru vas bo recimo kremna rezina stala 4,70 evra, dva decilitra piva pet evrov, 2,90 evra boste morali odšteti za espresso.

Bled pa seveda ponuja še marsikaj in ob koncu dneva moramo v izlet vračunati še parkirnino. Mi smo izračunali, koliko obisk Bleda stane štiričlansko družino. Več pa v oddaji SVET ob 18. uri na Kanalu A.