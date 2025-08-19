Predsedničin let v Beltince je davkoplačevalce stal skoraj 10.000 evrov

2701 evrov znaša ura letenja policijskega helikopterja. Helikopter, ki je v soboto predsednico države Natašo Pirc Musar s slovenske obale popeljal do lokacije državne proslave ob združitvi prekmurskih Slovencev z matico, pa je bil operativen tri ure in 40 minut. To pomeni, da je omenjeni let državo stal 9904 evre.
"Predsednica republike je trenutno na rednem letnem dopustu, ki ga je za namen udeležbe na proslavi začasno prekinila. Med tem letom policijskega helikopterja postanka v Ljubljani ni bilo. Na krovu so se poleg posadke in predsednice republike peljali tudi njen svetovalec Aleksej Skok in dva varnostnika," so za oddajo 24UR pojasnili v uradu predsednice.
Podrobnosti odločitve, zakaj so se pri predsednici odločili relativno kratko razdaljo prepotovati s helikopterjem, ne pa denimo z avtomobilom, niso znane. Gre za državno varovano osebo, načrti varovanja pa so tajni. Neuradno pa so se tako odločili zaradi velike gneče na cestah, v katerih najbolj varovani državniki po varnostnih protokolih ne smejo nikoli obtičati.
"Takšni prevozi niso privilegij, temveč del sistema zagotavljanja varnosti, učinkovitosti in nemotenega izvajanja najvišjih državnih funkcij," pojasnjujejo na Policiji, kjer so let tudi odobrili.
Zaradi predsedničinega večernega leta pa po naših informacijah tudi ni bila v nobenem trenutku ogrožena nujna helikopterska medicinska pomoč.
Let za slabih 10.000 evrov pa je razjezil poslanko opozicijske SDS, Alenko Helbl. "Resno? Ljudstvo parkirano na slovenskih avtocestah, elita pa po zraku v slogu kajnampamorejo! Slovenci, kako dolgo bomo še nemo opazovali to samopašnost?!" je zapisala na družbenem omrežju X.
Pri tem pa je predsednica očitno požrla lastno predvolilno obljubo, ki jo je v dvoboju z Anžetom Logarjem izrekla na enem od zaključnih televizijskih soočenj v predsedniški kampanji: "Zdi se mi prav, da kot predsednica dajem zgled tudi pri službenih poteh. Pred vsako potjo bom preverila ogljični odtis."
Helikopterski polet je za okolje seveda bistveno bolj obremenilen od vožnje s službeno limuzino. V uradu predsednice pa pri tem pojasnjujejo, da gre za izjemne primere. In da se je Pirc Musarjeva v dosedanjem mandatu takšnega načina potovanja poslužila trikrat, od tega enkrat za ogled popoplavne škode v državi.
