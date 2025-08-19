Predsedničin let v Beltince je davkoplačevalce stal skoraj 10.000 evrov

Nedavni helikopterski let predsednice republike Nataše Pirc Musar iz Portoroža v Beltince in nazaj je davkoplačevalce stal skoraj 10.000 evrov. Tako so za našo televizijo o predsedničini enodnevni službeni poti v času njenega dopusta pojasnili na Policiji, kjer so let organizirali. Kdo vse je bil ob predsednici še na krovu policijskega helikopterja in ali je imel let na sobotno državno proslavo res še en skrivnosten vmesni postanek?

2701 evrov znaša ura letenja policijskega helikopterja. Helikopter, ki je v soboto predsednico države Natašo Pirc Musar s slovenske obale popeljal do lokacije državne proslave ob združitvi prekmurskih Slovencev z matico, pa je bil operativen tri ure in 40 minut. To pomeni, da je omenjeni let državo stal 9904 evre. "Predsednica republike je trenutno na rednem letnem dopustu, ki ga je za namen udeležbe na proslavi začasno prekinila. Med tem letom policijskega helikopterja postanka v Ljubljani ni bilo. Na krovu so se poleg posadke in predsednice republike peljali tudi njen svetovalec Aleksej Skok in dva varnostnika," so za oddajo 24UR pojasnili v uradu predsednice.

Podrobnosti odločitve, zakaj so se pri predsednici odločili relativno kratko razdaljo prepotovati s helikopterjem, ne pa denimo z avtomobilom, niso znane. Gre za državno varovano osebo, načrti varovanja pa so tajni. Neuradno pa so se tako odločili zaradi velike gneče na cestah, v katerih najbolj varovani državniki po varnostnih protokolih ne smejo nikoli obtičati. "Takšni prevozi niso privilegij, temveč del sistema zagotavljanja varnosti, učinkovitosti in nemotenega izvajanja najvišjih državnih funkcij," pojasnjujejo na Policiji, kjer so let tudi odobrili. Zaradi predsedničinega večernega leta pa po naših informacijah tudi ni bila v nobenem trenutku ogrožena nujna helikopterska medicinska pomoč.

Policijski helikopter FOTO: POP TV icon-expand