Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Predsedničin let v Beltince je davkoplačevalce stal skoraj 10.000 evrov

Ljubljana, 19. 08. 2025 19.28 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
103

Nedavni helikopterski let predsednice republike Nataše Pirc Musar iz Portoroža v Beltince in nazaj je davkoplačevalce stal skoraj 10.000 evrov. Tako so za našo televizijo o predsedničini enodnevni službeni poti v času njenega dopusta pojasnili na Policiji, kjer so let organizirali. Kdo vse je bil ob predsednici še na krovu policijskega helikopterja in ali je imel let na sobotno državno proslavo res še en skrivnosten vmesni postanek?

2701 evrov znaša ura letenja policijskega helikopterja. Helikopter, ki je v soboto predsednico države Natašo Pirc Musar s slovenske obale popeljal do lokacije državne proslave ob združitvi prekmurskih Slovencev z matico, pa je bil operativen tri ure in 40 minut. To pomeni, da je omenjeni let državo stal 9904 evre.

"Predsednica republike je trenutno na rednem letnem dopustu, ki ga je za namen udeležbe na proslavi začasno prekinila. Med tem letom policijskega helikopterja postanka v Ljubljani ni bilo. Na krovu so se poleg posadke in predsednice republike peljali tudi njen svetovalec Aleksej Skok in dva varnostnika," so za oddajo 24UR pojasnili v uradu predsednice.

Preberi še Pirc Musarjeva na proslavo v Beltince s policijskim helikopterjem

Podrobnosti odločitve, zakaj so se pri predsednici odločili relativno kratko razdaljo prepotovati s helikopterjem, ne pa denimo z avtomobilom, niso znane. Gre za državno varovano osebo, načrti varovanja pa so tajni. Neuradno pa so se tako odločili zaradi velike gneče na cestah, v katerih najbolj varovani državniki po varnostnih protokolih ne smejo nikoli obtičati.

"Takšni prevozi niso privilegij, temveč del sistema zagotavljanja varnosti, učinkovitosti in nemotenega izvajanja najvišjih državnih funkcij," pojasnjujejo na Policiji, kjer so let tudi odobrili. 

Zaradi predsedničinega večernega leta pa po naših informacijah tudi ni bila v nobenem trenutku ogrožena nujna helikopterska medicinska pomoč.

Policijski helikopter
Policijski helikopter FOTO: POP TV

Let za slabih 10.000 evrov pa je razjezil poslanko opozicijske SDS, Alenko Helbl. "Resno? Ljudstvo parkirano na slovenskih avtocestah, elita pa po zraku v slogu kajnampamorejo! Slovenci, kako dolgo bomo še nemo opazovali to samopašnost?!" je zapisala na družbenem omrežju X. 

Pri tem pa je predsednica očitno požrla lastno predvolilno obljubo, ki jo je v dvoboju z Anžetom Logarjem izrekla na enem od zaključnih televizijskih soočenj v predsedniški kampanji: "Zdi se mi prav, da kot predsednica dajem zgled tudi pri službenih poteh. Pred vsako potjo bom preverila ogljični odtis."

Helikopterski polet je za okolje seveda bistveno bolj obremenilen od vožnje s službeno limuzino. V uradu predsednice pa pri tem pojasnjujejo, da gre za izjemne primere. In da se je Pirc Musarjeva v dosedanjem mandatu takšnega načina potovanja poslužila trikrat, od tega enkrat za ogled popoplavne škode v državi.

predsednica let helikopter beltinci nataša pirc musar
Naslednji članek

Janković pred novimi deli na Dunajski priznava: 'Grozno bo'

Naslednji članek

Slovenski Spartan odpeljal odeje in hrano za civiliste v Gazi

SORODNI ČLANKI

Pirc Musarjeva na proslavo v Beltince s policijskim helikopterjem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (103)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
19. 08. 2025 20.46
+1
Sepravi predsednicin let za 10jurjeu je problem….it v Grcijo po prehlajenega mulca s tem da ma mamo “dohtarco” s falkonom je pa povsem normalno ane?? Ah ta dvojna merila dolocenih sektasev!
ODGOVORI
1 0
Pujček
19. 08. 2025 20.45
Hojs bi prišel z vodnim topom.
ODGOVORI
0 0
čevapgpt
19. 08. 2025 20.43
-1
a gre sds kaznjencu v nos da se on ne more več vozit na prslave s helikopterjem? al pa da si ne more falkona naročit na počitnice da ponj pride? a pošto se je že naučil dvignit?
ODGOVORI
0 1
Podlesničar
19. 08. 2025 20.42
+0
Predsednica bi morala met svoj namenski helikopter.
ODGOVORI
1 1
Leonardo R
19. 08. 2025 20.41
+2
2700eu za 1h z voznjo policijskega helikopterja? Kke se lahko prijavim? bomo 4je kolegi zbrali ta denar samo da se malo zapeljemo 😁
ODGOVORI
2 0
manucao
19. 08. 2025 20.40
+1
"Maratonci trče počasni krug"
ODGOVORI
2 1
Five -O
19. 08. 2025 20.40
+2
Naj zajaha metlo in leti
ODGOVORI
3 1
IS58
19. 08. 2025 20.39
+1
Niste normalni. Predsednica države se ne bi smela peljati z helikopterjem? Zaradi tega prevoza država res ne bo propadla. Večji problem vidim pri Tini. Kaj je ona naredila za državo? Uživa velike privilegije, pa nikomur mar.
ODGOVORI
1 0
Pikopiko
19. 08. 2025 20.38
-1
Pred vsako potjo bom preverila ogljični odtis in se ekološko ravnala. Torej laže tako kot VSI levičarji.
ODGOVORI
1 2
natas999
19. 08. 2025 20.38
-2
plešite šalabajzerji
ODGOVORI
0 2
Leonardo R
19. 08. 2025 20.37
+2
10.000 eu? Pa to je drobiž... dej nehajte jamrat. Predsednica je in spodobi se, da ima varnost.
ODGOVORI
2 0
Leonardo R
19. 08. 2025 20.38
+2
Pa SDS volim naslednič. Ampak ne mi tle jamrat za 10.000 eu... lol
ODGOVORI
2 0
piko3
19. 08. 2025 20.37
+1
Ma kaj komplicrate? Kolko je stal Trumpa in Putina na Aljasko? Tega nihče ne računa. Zdaj, ki se je predsednica peljala s helihopterjem, pa panika. To delajo sigurmo Janševci.
ODGOVORI
1 0
Groucho Marx
19. 08. 2025 20.37
Zdaj si bo pa obračunala še dopustniški plačni dodatek tako kot si ga mesečniki.
ODGOVORI
0 0
čevapgpt
19. 08. 2025 20.35
+2
sds hate propaganda. ko je janez hodu na kredarco z gosti se pa niso tako bunili...
ODGOVORI
3 1
Pikopiko
19. 08. 2025 20.37
-1
Je hodu, ni pa se vozu. To je bistvena razlika. Seveda lažeš pa lahko.
ODGOVORI
1 2
Podlesničar
19. 08. 2025 20.41
Vozu se je, vozu... z vojaški, tist še več pije 😂
ODGOVORI
0 0
periot22
19. 08. 2025 20.34
-2
Sama si naj plača turistični izlet!!!!!!!
ODGOVORI
1 3
sebak81
19. 08. 2025 20.34
+4
Bodi realni.. z avtom bi prišla jutri..
ODGOVORI
4 0
vvvilice
19. 08. 2025 20.34
+2
Ja, ko bodo nespametnim hribolazcem zaračunali reševanja v gorah, bo denarja za vsak mesec se peljat
ODGOVORI
2 0
Mladi? Plasto
19. 08. 2025 20.34
-1
hehehe .... v izogib zastojem na štajerski avtocesti :D ....
ODGOVORI
0 1
Po možganski kapi
19. 08. 2025 20.34
+0
Zdaj ,ko bo gospod Maljevc zgradil 20 tisoč novih stanovanj bomo lahko vsi leteli
ODGOVORI
1 1
baldahin
19. 08. 2025 20.33
+0
Saj je precednica, za božjo voljo- kakšna-takšna. Bi se mar z motorjem pripelala ali pa po kolovozu, ki mu v Sloveniji pravimo avtocesta?! Ni treba zganjat hrupa za vsako figo.
ODGOVORI
4 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096