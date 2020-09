Koliko je vredna zmaga na dirki po Franciji?

Po uspehu na Dirki po Franciji je največ zaslužila ekipa Združenih arabskih emiratov, ki je dobila skoraj 624 tisoč evrov (623.930). Več kot 600 tisočakov je k temu prispeval zmagovalec Tadej Pogačar. Za primerjavo - Jumbo Visma sPrimožem Rogličem na čelu je od včeraj bogatejša za skoraj 360 tisoč evrov (359.460).

Če Pogačarjev znesek pogledamo podrobneje: z naskokom največ, kar pol milijona, je vredno prvo mesto v skupnem seštevku, še po 25 oziroma 20 tisočakov sta mu prinesli pikčasta in bela majica. Samo vožnja v vseh treh po Elizejskih poljanah pa je bila vredna 1.100 evrov. K temu je treba prišteti še slabih 57 tisoč (56.600) za etapne uvrstitve, a odšteti 372 evrov kazni zaradi odvrženih smeti. In tako dobimo končno številko: 602.328 evrov.

Vendar pa ves ta denar konča v skladih celotnih ekip in ne na računih posameznih kolesarjev. Ti namreč ne živijo od nagrad, ampak od profesionalnih pogodb in premij, ki pa naj bi bile vsaj pri najboljših milijonske. Roglič in Pogačar, oba sicer rezidenta Monaka, naj bi tako letno zaslužila približno 2 milijona evrov, k temu pa je treba dodati še donosne komercialne pogodbe z opremljevalci, proizvajalci in podobno, ki bi lahko prinesle dodaten milijon.