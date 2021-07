Koliko je zanimanja za teme o 30. letnici Slovenije?

Slovesnosti ob 30. letnici Slovenije se letos vrstijo kot po tekočem traku. Včasih so tudi del politike in vzrok za spore. Toda –koliko te teme zanimajo običajne ljudi? Muzeji, ki so letos prav tako pripravljali različne razstave, pravijo, da imajo dober obisk. Mnogi pridejo, da bi obujali spomin na te dogodke, a veliko je tudi mladih obiskovalcev. Zanje je to zgodba, ki jo še spoznavajo in vidijo po svoje.

