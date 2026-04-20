Koliko lahko prihranimo z načinom vožnje?

Kljub jutrišnji pocenitvi goriva, so višje cene v preteklih tednih nekatere voznike prisilile k temu, da so svoje potovalne navade spremenili.

Lahko pa vozniki vplivajo na to koliko bencina porabijo, tudi z načinom vožnje, pravi inštruktor pri AMZS Danijel Granda. "Največja poraba je v prvi prestavi, zato poskušajte izpeljati vedno z minimalnim plinom in takoj ko avto premaknete za približno dolžino že sledi druga prestava."

K manjši porabi goriva prispeva tudi enakomerna vožnja. "Ko dosežemo neko hitrost, čimprej vklopimo tempomat ali pa vozimo z limitatorjem, zato ker naša noga na plinu ni tako tako pri miru kot to lahko omogoča elektronika."

Pomembna je tudi izbira načina vožnje. Z racionalnim načinom vožnje, kamor spada tudi optimalna hitrost na avtocesti, lahko mesečno privarčujemo 10 odstotkov goriva, še dodaja Granda. "Vse hitrosti nekje nad 115, 120 kilometrov na uro rezultirajo v povečanju zračnega upora. Zračni upor pa je tisti, ki nam porablja energijo. Ponavadi je tako, da bomo v sedanjem svetu težje vozili počasneje, ampak vseeno nad 130 na uro ni treba."

Tudi tehnična brezhibnost igra svojo vlogo, zato je pomembno, izpostavlja Granda, da je tudi tlak v pnevmatikah, tak kot je predpisan za vozilo.