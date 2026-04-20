Koliko lahko prihranimo z načinom vožnje?

Ljubljana, 20. 04. 2026 19.46 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
Danica Jovanović
Vožnja avtomobila

Kljub pocenitvi je gorivo še vedno precej dražje kot v začetku leta. Smo vozniki zaradi tega spremenili potovalne navade? Koliko pa lahko prihranimo z načinom vožnje? Strokovnjaki pravijo, da lahko z nekaj prilagoditvami porabimo tudi do 10 odstotkov manj goriva.

Kljub jutrišnji pocenitvi goriva, so višje cene v preteklih tednih nekatere voznike prisilile k temu, da so svoje potovalne navade spremenili.

Lahko pa vozniki vplivajo na to koliko bencina porabijo, tudi z načinom vožnje, pravi inštruktor pri AMZS Danijel Granda. "Največja poraba je v prvi prestavi, zato poskušajte izpeljati vedno z minimalnim plinom in takoj ko avto premaknete za približno dolžino že sledi druga prestava."

K manjši porabi goriva prispeva tudi enakomerna vožnja. "Ko dosežemo neko hitrost, čimprej vklopimo tempomat ali pa vozimo z limitatorjem, zato ker naša noga na plinu ni tako tako pri miru kot to lahko omogoča elektronika."

Pomembna je tudi izbira načina vožnje. Z racionalnim načinom vožnje, kamor spada tudi optimalna hitrost na avtocesti, lahko mesečno privarčujemo 10 odstotkov goriva, še dodaja Granda. "Vse hitrosti nekje nad 115, 120 kilometrov na uro rezultirajo v povečanju zračnega upora. Zračni upor pa je tisti, ki nam porablja energijo. Ponavadi je tako, da bomo v sedanjem svetu težje vozili počasneje, ampak vseeno nad 130 na uro ni treba."

Tudi tehnična brezhibnost igra svojo vlogo, zato je pomembno, izpostavlja Granda, da je tudi tlak v pnevmatikah, tak kot je predpisan za vozilo.

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

tech
20. 04. 2026 21.19
Čas je denar, raje porabim malo več goriva, kot pa da se vlečem po AC.
Hrast1234
20. 04. 2026 21.06
A šparamo naj? Aja? E bejž bejž…
server
20. 04. 2026 21.06
Jaz pa največ prihranim, če avto pustim v garaži in uporabim vlak ali bus (avto imam le za kratke vožnje, npr. do trgovin).
4krogci
20. 04. 2026 20.58
in se ta "strokovnjak".... tempomat porabi 10% vec kot ce vozis sam (sploh radarski tempomat k bo stalno zaviral oz brutalno pospeseval)..... pa se speljevanje....v prvi pa cist pocasi...zakaj ze? zato da bo šlo čez semafor manj vozil k se bo taprvi cjazu? normalna voznja...hitro (mislem zmerno ne pa stopalke z aplin do poda) pospesi do zeljene hitrosti in pol vozi konstantno naprej... cakam sam se da ti bistri strokovnjaki izjavjo da je start/stop sistem sparanje! ne ni sparanje saj vozilo za zagon porabi vec goriva kot pa ce pol minute laufa na mestu.....je zadeva zgolj in samo zaradi ekoloskih neumnosti uvedena ne pa šparanja.....če pa zelite prsparat....se pa s evedno najde kaksen lepo ohranjen VW POLO z SDI dizlom....
travc
20. 04. 2026 20.52
Najbolje se je voziti samo navzdol.
NIAR
20. 04. 2026 21.19
Naselimo se na pobočju Triglava, saj nas ni veliko...Slovencev.
4krogci
20. 04. 2026 20.52
dejmo se vec nasvetov za nevarno počasno voznjo!! 80% vsakodnevno uporabljenih avtov ne doseze porabe 6litrov....in pri 6 litrih porabe je res waw grozn strosek hahahah in ce vam je to prehudo...poskusite it s kolesom....pa boste vidli kolk boste spil in po kaksni ceni boste kupovali cist navadno vodo....vas bo hitro minila volja do ropotanja o dragem gorivu!
Potouceni kramoh
20. 04. 2026 20.49
Jst poleti in med prazniki v bistvu skoraj vedno avto parkiram makino na avtocesti LJ KP in sem miren ko bubica in sem CO2 nevtralen.
Uporabnik1921539
20. 04. 2026 20.49
zdaj mi pa razlozite,kako naj sploh boxim,ce nor iz KK v Lj zjutraj potrebujes 1 uro in pol-to je 105 km.Je to normalno?Zame ne.Iz Lj do Portoroza 2 uri,ce imam sreco....dajte nabijat s takimi nebulozami.Avto,ki porabi manj kot 8 l na 100 km sploh ni avto.
V SHESHELJ
20. 04. 2026 20.48
Ne rabim sparat a tistmu, ar jest plačam. Naj dobavljajo nafto in ne dvigujejo cen za brezveze, nas imajo za norce. Šofer petrolove cisterne mi je reku, da ima doma 6 cistern za razvoz, pa so jih blokirali oz.ustavili prevoz. Pa saj ljudje nismo več naivni. Menda znamo seštevati.
čevapgpt
20. 04. 2026 20.42
7 pa pol je rekel tip da mu kuri. cajt da se reši tistega renoja.
DasaizDalasa
20. 04. 2026 20.36
Hitri in drzni v beemvejcih z pokvarjenimi izpuhi se ne obremenjujejo z fiziko. To je prekomplicirano. Lepota in moč je na prvem mestu.
2fast4
20. 04. 2026 20.25
Folk še vozit ne zna, ne da bodo me vožnjo uporabljali še kakšne sisteme...
