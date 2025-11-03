Koliko lahko resnično prihranite s toplotno črpalko?

Z geotermalno toplotno črpalko do konstantno prijetnih temperatur v stari hiši, ne glede na to, kakšna zima je. FOTO: Atlas trading icon-expand

Gregor Tršar z družino živi v prostorni, 300 m2 veliki hiši v Logatcu. Stara meščanska vila je slabše izolirana, posledično je temperatura v njej veliko nihala, ko pa se je hiša shladila, jo je bilo zelo težko ogreti. Družina ima sicer v lasti velik gozd, a so jim priprava drv in kurjenje ter čiščenje peči za ogrevanje vzeli veliko časa in energije. "Z drvi je bilo enostavno preveč dela," pove lastnik hiše. "Pri nas smo jih za ogrevanje porabili preko 40 kubičnih metrov, in to je res precejšen zalogaj tako za pripravo kot dostavo in nenazadnje tudi kurjenje," doda.

Večje udobje in prihranki

V želji po večjem udobju in sprejemljivih stroških je lastnik hiše začel iskati ustreznejši način ogrevanja. "O podobnih načinih ogrevanja na biomaso, ki zahtevajo veliko dela, nisem niti razmišljal," pove. "Topotne črpalke Thermia, ki jih ponuja podjetje Atlas, sem zasledil na spletu. Takoj sem poslal povpraševanje in zelo hitro so me poklicali, da smo se dogovorili za ogled na lokaciji."

Zakaj izbrati Atlas? V podjetju Atlas so strokovnjaki s 35-letnimi izkušnjami na področju naprednih rešitev za ogrevanje in hlajenje, ki svojim strankam nudijo strokovno pomoč pri svetovanju, namestitvi, pridobitvi subvencije in tudi ko potrebujejo zanesljivo podporo in servis. Ker vedo, da obljube niso dovolj, so jih podkrepili s konkretnimi garancijami.

Lastnik stare meščanske vile v Logatcu je izbral sodoben in varčen način ogrevanja z geotermalno toplotno črpalko Thermia. FOTO: Atlas trading icon-expand

Stabilna geotermalna energija

Lastnika hiše je najprej zanimala toplotna črpalka zrak/voda, vendar so mu v podjetju Atlas, glede na velikost stavbe in stanje izolacije, ki je v kratkem ni nameraval nadgraditi, takoj svetovali geotermalno toplotno črpalko. "Na podlagi naših izkušenj – tudi z najbolj kakovostnimi črpalkami zrak/voda – dobro vemo, da ta rešitev za take objekte ni mogoča oziroma bosta imela stranka in posledično tudi dobavitelj velike težave z doseganjem ugodnih bivalnih temperatur. Prav tako bi bili stroški ogrevanja zelo visoki," pojasni Yasin Jodeh, direktor podjetja Atlas. "Svojim strankam svetujemo le zanesljive rešitve, ki se obnesejo na dolgi rok," še doda. Zračna toplotna črpalka je namreč odvisna od zunanje temperature, zato pri nizkih temperaturah porabi več elektrike zaradi močnega delovanja kompresorja ali dodatnega grelca. Geotermalne toplotne črpalke pa so zaradi stalne temperature zemlje enako učinkovite vse leto, kar zmanjša porabo elektrike in stroške omrežnine. Strokovnjaki iz Atlasa so mi na lep in razumljiv način predstavili, zakaj toplotna črpalka zrak/voda dolgoročno ni dobra izbira, pove Tršar.

"Začetna investicija je res dražja, a se na dolgi rok bolj izplača, saj gre za bistveno bolj trajen sistem od drugih, vrtina pa je praktično večna."- G. Tršar

V le dveh mesecih od povpraševanja do zagona

Na podlagi temeljitega pogovora s stranko in pridobljenih podatkov o porabi so v Atlasu pričeli z dimenzioniranjem geotermalnega sistema s toplotno črpalko Thermia Atlas 18 Duo in 3 geosondami na globini 100 metrov. "Stranki smo predstavili našo rešitev in ji s primeri na podobnih objektih, ki smo jih že izvedli, prikazali, da bo naš sistem deloval in primerno ogrel hišo brez drv," pove Jodeh. Tršar pa dodaja, da ga je ekipa iz Atlasa takoj prepričala s tehtnimi argumenti in izračuni, zato je popolnoma zaupal njihovi presoji.

Prikaz črpanja energije iz tal po vertikalno vgrajeni zemeljski sondi, ki sega do 150 metrov globoko, kjer je temperatura vse leto stabilna. FOTO: Atlas trading icon-expand

Dela so potekala povsem po načrtih. Najprej je bilo potrebno izvrtati vrtine za geosonde. Ko so bile narejene povezave med sondami v razdelilnem jašku in preboj v objekt, sta sledili dostava opreme in montaža, ki so jo v Atlasu zaupali monterju iz zanesljive mreže zunanjih sodelavcev. Lokalni električar je poskrbel za ustrezen dovod elektrike in ostalo instalacijo, nato je bilo vse pripravljeno za zagon. Serviser iz Atlasa je opravil prvi zagon, preveril vse ključne parametre in poskrbel za prilagoditve. Ne glede na to, da je bila hiša dokaj specifična zaradi velikosti in slabše izolacije, je bil zagon opravljen v enem dnevu.

Ž"Dela so potekala zares planirano. Vse so vodili v Atlasu, jaz sem dejansko le kimal. Vse skupaj je trajalo približno dva meseca."- G. Tršar

Izredna učinkovitost za večje prihranke

Največja prednost geotermalne toplotne črpalke je njena neverjetna učinkovitost, ki po besedah Jodeha, znaša tudi do 615 %, kar pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvari kar 6,15 enote toplotne energije. Glede na študije geotermalne toplotne črpalke porabijo od 30 % do 40 % manj energije v primerjavi z zračnimi toplotnimi črpalkami, zato so prihranki do 50 % višji. "Stroški so zares nizki. Celo manjši, kot so jih v podjetju Atlas predvideli. Če se prav spomnim, so izračunali, da bo naš letni strošek ogrevanja prostorov in sanitarne vode znašal približno 1700 evrov, dejansko pa porabimo za dobrih 1000 evrov elektrike," s konkretnimi številkami podkrepi prihranke Tršar. "V vmesnem času smo zamenjali tudi okna, kar dodatno pripomore k boljši izolaciji. Res pa je, da sem obdržal tudi sistem ogrevanja na drva, ki ga zaženem enkrat letno. Predvsem zato, da pokurim razne odpadke drv, pa malce tudi iz veselja. Sicer resnično ni potrebe po tem," doda lastnik hiše.

Izjemno zmogljiva toplotna črpalka Thermia Atlas 18 Duo je posebej primerna za večje hiše in vile. FOTO: Atlas trading icon-expand

Tople vode nikoli ne zmanjka

Ena od mnogih prednosti geotermalne toplotne črpalke je praktično neomejena količina tople sanitarne vode, ki je vedno na voljo. Jodeh pove, da lahko geotermalna toplotna črpalka s tehnologijo izkoriščanja vroče pare z lahkoto ogreje vodo do temperature 80 stopinj celzija, tudi na vrhuncu zime.

"Zares navdušeni smo nad neomejeno količino tople vode. Doma imamo namreč tri dolgolasa dekleta, in lahko si predstavljate, da poraba ni majhna."- G. Tršar

Ogrevanje, ki ga ne opaziš