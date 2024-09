Koliko menjav je v mandatu te vlade že bilo? Kdo vse je spakiral kovčke?

Slabega pol leta mineva, odkar je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh pred poslanci prvič branila svoj politični obstoj. "Ženske v politiki smo za marsikoga moteče. Sama nosim še dodatni nahrbtnik, po vaše sem tujka, migrantka, čefurka," je dejala takrat.

V petek bo na tnalu drugič, z zadržki tudi koalicijskih partneric. A ministrov praviloma ne rušijo, zato bi bili njihovi glasovi za, ki so za uspeh interpelacije bistveni, veliko presenečenje.

Podpira pa jo premier Robert Golob, ki bo do naslednjega konca tedna na službeni poti v New Yorku. Stojmenova Duh je sicer ena od le petih ministrov iz kvote Gibanja Svoboda, ki so Golobu ostali od originalne ekipe. "Imamo ljudi z različno izobrazbo, z vseh koncev Slovenije in predvsem združujemo tako politične izkušnje kot tudi svežo strokovno zagnanost," je Golob svoj izbor komentiral junija 2022.