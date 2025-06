Koliko naj bi stala gradnja nove jedrske elektrarne v Krškem?

Projekt, ki je še pred nekaj meseci razburjal slovensko javnost. Morebitna gradnja nove jedrske elektrarne v Krškem. Razdelil je jedrsko in elektro stroko, ekonomiste ter deloma tudi politiko. Če pa se zdaj ne govori več veliko o tem, to seveda ne pomeni, da gradnja nove jedrske elektrarne ni več v načrtih in pripravah. Aktivisti, sicer strokovnjaki različnih področij, so predstavili, koliko naj bi JEK2 stal.