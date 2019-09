Koliko nas bodo stali največji infrastrukturni projekti v državi?

Očitki o neučinkovitosti in netransparentnosti se pojavljajo pri drugem tiru, drugi cevi predora Karavanke in tretji razvojni osi. Odgovore Darsa in podjetja 2TDK so terjali poslanci Komisije za nadzor javnih financ, a niso slišali veliko novega. Medtem pa je prav podjetje 2TDK podpisalo nov aneks za svetovanje Deloitta, ki bo za gradnjo drugega tira skupaj zdaj dobil že 1,2 milijona evrov.

Zakaj na koncu večjih infrastrukturnih projektov vedno znova ugotavljamo, da smo ga preplačali in se sprašujemo, kam je šel denar? Odgovor na vprašanje, ki je v parlamentu že takoj na začetku seje, z neposrednim mnenjem državne sekretarke ministrstva za infrastrukturo Nine Mauhler, zanetil spor med poslanci in povabljenimi."Zakaj Korošci še nimamo hitre ceste? Zaradi takšnih sej. Ker nenehoma spreminjamo že umeščene trase," je dejala. "Temeljno nerazumevanje parlamentarnega nadzora nad porabo davkoplačevalskega denarja, in moram izraziti skrajni protest proti takšnim izjavam predstavnikov izvršilne veje oblasti," ji je odvrnil Anže Logar, predsednik Komisije za nadzor javnih financ. Končne računice pri tem, koliko nas bodo stali tudi največji infrastrukturni projekti v državi, ni, čeprav bi so davkoplačevalci to zaslužili glede na slabe izkušnje preplačanega megalomanskega projekta Teš 6. FOTO: Miro Majcen Ko so se strasti umirile, so besedo dobili še vodstvi Darsa in 2TDK. Prvi se borijo s številnimi pritožbami gradbincev, a kljub temu njihov šef pravi, da po zadnji zavrnitvi Kolektorja in Gorenjske gradbene družbe na državni revizijski komisiji zdaj vidi luč na koncu tunela. Kdaj bodo torej z gradbincem podpisali pogodbo? "Če bo pritožba, najkasneje v začetku prihodnjega leta," pravi Tomaž Vidic,predsednik uprave Darsa. Precej prej pa bo znano, ali je 2TDK upravičeno razveljavil razpis za gradnjo mostu čez dolino reke Glinščice ali ne. In zakaj najcenejšega gradbinca niso pozvali k zamenjavi sporne reference? "Ne moremo pozvati nekoga, naj da drugo referenco, če je utemeljen suma poneverbe. To je tako kot pri privatnikih - eden te je okoli prenesel, potem ga boš pa še enkrat pozval k sodelovanju," odgovarja Dušan Zorko, predsednik uprave 2TDK. Jih je pa tam brez težav Deloitte, ki je izdelal investicijski program za najdražji infrastrukturni projekt v državi, pozval k aneksu. Njihovo svetovanje se bo tako podražilo za četrtino - na 1,2 milijona evrov. A so menda oni edini, ki lahko svetujejo 2TDK, vsaj tako pravi vodstvo podjetja, ki ima kar 22 zaposlenih.