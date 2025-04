Koliko neeksplodiranih ubojnih sredstev je v prestolnici?

A na območju Ljubljane primerjalno gledano ni nobenih posebnosti. Lahko pa se posamezni kosi nahajajo kot ostanki tam, kjer se je zadrževala vojska. "Nekatere kose, zlasti manjše, večinoma ročne bombe, pa so si ljudje lahko tudi prinesli z območij, kjer je teh ostankov več, nekateri so jih celo zbirali. In ti kosi so zelo razpršeni, lahko jih imajo ljudje v kakšnih kleteh ali so jih skrivali v kakšnih luknjah. In nato se lahko nepričakovano pojavijo pri rekonstrukcijah hiš ali pa predstavljajo težavo, če pride do požara," je orisal Behin.

"Govorimo torej o ročnih, ne pa topovskih ali letalskih granatah," je poudaril Behin. Spomnil je na znana nahajališča slednjih denimo na mariborskem območju in na severnoprimorskem koncu, vzdolž območja soške fronte.

Najpogostejši manjši kosi so tako imenovane paradajzerice, italijanske ofenzivne ročne bombe značilne rdeče-oranžne barve različnih velikosti. Najmanjše tako spominjajo na paradižnik in mnogi najprej niti ne prepoznajo, da gre za bombo. V Sloveniji je že bilo nekaj nesreč zaradi eksplozij takih bomb.

Pod vodstvom uprave za zaščito in reševanje sicer deluje državna enota civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, eden od njenih oddelkov deluje tudi v Ljubljani, a tokrat ni bilo nobene zahteve za njeno aktivacijo, je še dejal Behin.