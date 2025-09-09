Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Koliko nelegalnega orožja je na naših tleh?

Ljubljana, 09. 09. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Sara Volčič
Komentarji
4

Slovenci smo ljubitelji orožja, kažejo podatki. Veliko je pri nas zbirateljev, veliko ljudi poseduje orožje legalno. Toda, koliko ga je v kriminalnih združbah, koliko ljudi ga kupi na črnem trgu in pri katerih kaznivih dejanjih se najpogosteje pojavlja? Policija se trudi iz obtoka spraviti prav vsak kos orožja, ki ga imajo ljudje pri sebi nelegalno.

orožje slovenci balistika
Naslednji članek

Kako težko je najti ustrezno namestitev in kako vrtoglavi so lahko zneski?

SORODNI ČLANKI

V NFL najmodernejše forenzično strelišče in polne omare orožja

Nacionalni forenzični laboratorij: kraj, kjer spregovorijo neme priče

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pujček
09. 09. 2025 19.12
Ukrajinci so ga zdaj navlekli še pa još. Pištola ruski TT 70 eur. Zahodnoevropsko pa malo dražje.
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
09. 09. 2025 19.08
Vemo kdo ima nelegalno orožje v sloveniji. Začnejo se na c
ODGOVORI
0 0
bronco60
09. 09. 2025 19.13
Tam nič ne najdejo, al pa nočjo najdit.
ODGOVORI
0 0
IKOSS
09. 09. 2025 19.14
Ponovno, NI družbeni problem, kdo poseduje določena sredstva! Problem so tisti posamezniki, ki nimajo zadržkov do izvajanja nasilja do soljudi, oziroma se od tega čutijo upravičene. Če potegnemo analogijo s posilstvi. Ni problem, kdor ima možnost izvesti takšno dejanje, temveč tisti, ki to izvedejo. oziroma želijo izvesti! Kar se tiče posesti ognjenih strelnih sredstev izven zakonskih okvirov. K sreči se izjemno majhen del tovrstnih sredstev uporablja za kriminalne namene! To pomeni, da se za takšno posest odloča nemalo oseb, ki družbeno niso problematične.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215