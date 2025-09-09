Slovenija
Koliko nelegalnega orožja je na naših tleh?
Slovenci smo ljubitelji orožja, kažejo podatki. Veliko je pri nas zbirateljev, veliko ljudi poseduje orožje legalno. Toda, koliko ga je v kriminalnih združbah, koliko ljudi ga kupi na črnem trgu in pri katerih kaznivih dejanjih se najpogosteje pojavlja? Policija se trudi iz obtoka spraviti prav vsak kos orožja, ki ga imajo ljudje pri sebi nelegalno.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.