Koliko parov nogavic dejansko potrebujemo?

Je 30 parov nogavic preveč, 10 parov nogavic pa premalo? Kakšno je idealno število nogavic, ki bi jih morali imeti v svoji garderobi? Pri večini ljudi je povsem običajno, da so predali za spodnje perilo prenatrpani do roba in ko odprejo predal, nogavice dobesedno skočijo ven. Nič novega ne povemo, če ugotovimo, da ima vsak od nas veliko več oblačil, kot jih v resnici potrebuje.

Ali si običajno rezervirate en dan v tednu za t. i. 'pralni dan‘? Ali pa se s to obveznostjo nenehno spopadate med tednom? Če samo en dan v tednu namenjate tej dejavnosti, poskrbite, da boste imeli dovolj nogavic za vsak dan. Sedem dni v tednu pomeni sedem parov nogavic. Priporočamo pa vam, da imate za vsak slučaj eden ali dva dodatna para nogavic. To pa zato, ker vam bodo morda prišle prav, če se zmočite ali pa jih boste morali posoditi nekomu v stiski. Seveda obstajajo ljudje, ki jim sploh ni treba imeti do sedem ali deset parov nogavic. A verjetno nekoliko pogosteje perejo perilo.

Povprečen človek v enem tednu uporabi približno 10 parov nogavic. Par na dan in še nekaj več, če ima aktiven življenjski slog in se približno trikrat na teden ukvarja s športom. Seveda na to število vpliva več različnih dejavnikov. Preden kupite nove nogavice, poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja:

Toplo vreme v primerjavi s hladnim

Podnebje, v katerem živite, je tudi odločilen dejavnik pri tem, koliko nogavic dejansko potrebujete. V toplem vremenu nogavic sploh ne nosite ali pa jih nosite manj pogosto. Druga možnost je, da nosite tanjše nogavice iz bolj zračnih materialov. V hladnejših območjih morate poskrbeti za kakovost materialov in uravnavanje toplote. V deževnih dneh potrebujete še nekaj več parov nogavic, če se zmočite. Če pa živite v milejšem podnebju, na izbiro in količino nogavic vpliva tudi sprememba letnih časov. Za en delovni teden bi torej morali imeti približno sedem parov nogavic. Morda pa bi vam v hladnih jesenskih in zimskih dneh prav prišli trije pari toplih nogavic.

Prostočasne dejavnosti

Kako pogosto običajno zamenjate nogavice v enem dnevu? Če redno telovadite, je jasno, da vsaj enkrat na dan. Torej nosite dva para nogavic dnevno. V tem primeru se število parov nekoliko poveča. Ob predpostavki, da oblačila perete tedensko in telovadite 3-krat na teden, boste potrebovali približno 10 do 15 parov nogavic. Sedem za vsakodnevno uporabo in tri pare športnih nogavic. V idealnem primeru športne ali iz protibakterijskih materialov, npr. iz bambusa. Ko število nogavic uskladite s ciklom pranja in prostim časom ali telesnimi aktivnostmi, boste imeli dovolj nogavic za ves teden, nekatere pa bodo ostale v rezervi.

Nogavice so spregledane in podcenjene, a predstavljajo ključni del naše garderobe. So vsakodnevna potreba, ki vam bo zagotovila udobje brez bolečin v čevljih. Nogavice znamke Dedoles vam bodo pomagale pri ustvarjanju "prijetnega občutka", ko je čas za sprostitev, nenazadnje pa bodo poudarile vaš osebni slog. Koliko parov nogavic imate v garderobi?

Naročnik oglasa je Dedoles, s.r.o.