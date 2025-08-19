Kako pogosto se na vašem krožniku znajdejo ribe?

Ribe so eden največjih naravnih virov maščobnih kislin omega 3, polne so beljakovin, vitaminov in mineralov, pomembnih za naše zdravje. A če povprečen Evropejec poje slabih 23 kilogramov rib na leto, smo mi pod povprečjem, pojemo namreč dobrih 10 kilogramov rib. Kolikokrat se znajdejo na vašem krožniku, kako pestro ponudbo imamo pri nas, katere ribe največkrat kupujemo in kako cena vpliva na izbiro, kaj bomo jedli?