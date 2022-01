Koliko prihrankov bo dovolj za upokojitev?

Naložbenih polic nikoli ne sklepajte pri domačih zavarovalnicah v domače slovenske sklade, saj so le te predrage. V slovenske sklade lahko vstopite direktno brez zavarovalnic in brez zavarovalniške provizije, ki je previsoka.

V FINANČNI HIŠI so analizirali trg in svojim strankam svetujejo TOLE naložbeno zavarovanje z varčevanjem v tujih skladih, kjer lahko kadarkoli glavnico in dobičke zaklenete pred tveganji, kjer je glavnica lahko tudi garantirana: Več…

Ko se odločamo za pokojninsko varčevanje, se to odločimo po navadi le enkrat v življenju, zato moramo takrat dobro premisliti in izbrati najboljšo pot.

Kako naj za svojo pokojnino varčuje 35 letni Marko?

Marko je star 35 let in sprašuje kje se splača varčevati za njegovo dodatno pokojnino. Od svoje mesečne neto plače 1.000 EUR je pripravljen dati na stran 100 EUR vsak mesec. S prijatelji se večkrat pogovarjajo o tej tematiki, niso pa prepričani kako in koliko naj varčujejo za svojo prihodnost.

Markotu bi v FINANČNI HIŠI d.o.o., kjer so specializirani za naložbe in pokojninske rešitve, svetovali, da Markotu najprej izdelajo pokojninski načrt s pomočjo katerega bo ugotovil koliko dejansko naj mesečno varčuje, koliko bo prejemal dodatne rente iz varčevanj in kateri produkt bi najbolj ustrezal njegovemu naložbenemu profilu.

Pomembno je, da se odloča za takšne varčevalne produkte, ki mu bodo omogočali izplačevanje mesečne rente do smrti.

Naložbeno varčevanje mu naj omogoča, da bo lahko varčevanje kadarkoli spremenil v garantirano obliko in da bo lahko kadarkoli brez stroškov in brez obdavčitve preusmerjal naložbeno politiko iz bolj donosne in dinamične v bolj konzervativno in varnejšo obliko. To bo pomembno kasneje, ko se bo bližal upokojitvi, da ne bo s prihranki prevzemal prevelikega naložbenega tveganja. Do takrat je pomembno, da varčuje po čim višjih letnih donosih in da zasleduje 8% letne donose, sj bo le tako pokrival tudi inflacijo. To pa lahko doseže v delniških naložbah. Naj izbere globalno razpršene naložbe in svetovno priznane družbe, ki spadajo med največje na svetu.

Markotu bi torej svetovali TOLE NALOŽBENO VARČEVANJE, ki pa ga lahko tudi predčasno prekine in črpa prihranke.

Ker nihče ne ve, kako dolgo bo živel, je ob sklepanju pokojninskega načrta pomembno, da je varčevanje tudi davčno ugodno z dosmrtnim izplačevanjem rente.

Danes skoraj nobena banka ali zavarovalnica ne ponuja takšnega produkta, zato skrbno izberite svojega finančnega skrbnika. V FINANČNI HIŠI vam znajo svetovati, kako na najbolj ustrezen način rešiti vaš pokojninski problem.

BREZPLAČNI INFORMATIVNI IZRAČUN NAJBOLJŠEGA NALOŽBENEGA VARČEVANJA

To rentno varčevanje je najboljša izbira, če želite varčevati zajamčeno

Izvrsten produkt za pokojninsko varčevanje je tudi zajamčena renta. Z njo se vaša renta izračuna na osnovi tablic smrtnosti iz leta 2005. To je zelo pomembno, saj s tem tveganje glede dolgega življenja prevzema zavarovalnica. Z drugimi besedami, to pomeni, da ne glede na to, kako dolgo bomo koristili rento, bo to vplivalo na višino mesečnega izplačila. Pričakuje se podaljševanje življenjske dobe, zato je to še toliko bolj pomembno.

Mesečna renta je vnaprej znana, točno določena v številkah, ob čemer je dosmrtna in neodvisna od tega, kako dolgo bomo živeli.

Na koncu varčevanja se lahko odločite tudi za enkraten dvig privarčevanih sredstev. Dvig denarja in mesečna renta nista obdavčena. V primeru smrti rento dedujejo dediči.

Izkoristite BREZPLAČNI INFORMATIVNI IZRAČUN zajamčene rente.

Prednosti tega varčevanja:

- Sami se odločite za mesečni znesek, ki ga boste varčevali, znesek lahko kadarkoli zvišate

- Na koncu obdobja lahko dvignete prihranke v enkratnem znesku

- Dvig prihrankov je po desetih letih neobdavčen

- Če se boste odločili za mesečno izplačevanje se lahko odločite za doživljenjsko ali časovno omejeno rento, recimo za 10 let

- Neobdavčena renta

- Do sredstev lahko dostopate že predčasno v času varčevanja

Ko se odločate za varčevanje za namen upokojitve, je dober nasvet finančnih svetovalcev FINANČNE HIŠE, da se odločite mesečni znesek razdeliti na dva dela. En del usmerite v zajamčeno obliko, drugi del v donosno naložbeno varčevanje. Drug predlog je, da pričnete z naložbenim varčevanjem, nato pa ga tik pred upokojitvijo, ko že dovolj privarčujete, spremenite v garantirano obliko brez stroškov in obdavčitve. Seveda se zavedajo, da običajen varčevalec nima tega znanja in pregleda nad trgom, zato si je potrebno zagotoviti dobrega svetovalca.

Razkritje v knjigi POSTANI KREATOR SVOJIH FINANC!