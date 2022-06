Življenje v Sloveniji zadnjih 20 let še ni bilo tako drago

Kot potrošniki smo vsi opazili, da se je v zadnjem letu precej podražila hrana. Kot so izračunali na SURS, se je samo hrana v povprečju podražila za skoraj deset odstotkov. V primerjavi z lanskim majem se je najbolj podražilo zamrznjeno sadje, v povprečju za skoraj 40 odstotkov. Precej se je podražila tudi moka, in sicer za dobrih 24 odstotkov. Olje in sveže posneto mleko sta v povprečju dražja za petino, goveje in telečje meso sta se podražila za slabih 17, kruh pa za dobrih 13 odstotkov.

Ne samo hrana, konkretno se je, če odmislimo cene plina in elektrike, podražilo tudi bivanje. Najemnine so se v povprečju dvignile skoraj za četrtino, pohištvo za slabih deset odstotkov, precej dražje so tudi storitve mojstrov in obrtnikov, kot na primer električarjev, ki so svoje cene povprečno dvignili za dobrih 13 odstotkov.

Nasprotno pa ni prav veliko stvari, ki bi v primerjavi z lanskim letom stale manj. Ena od izjem so le paketne telekomunikacijske storitve in mobilna telefonija.

In kako kaže v prihodnje? "Menim, da nas še vedno čaka obdobje povišane rasti cen, torej v letošnjem letu menimo, da bo povprečna rast cen vseeno nekje pri šestih odstotkih. Še mesec ali dva nazaj smo mislili, da bo bližje pri petih odstotkih. Menimo, da se bo medletna rast umirjala, ampak še vedno lahko mesec, dva, tri ostane blizu desetih odstotkov. Moramo pa tudi vedeti, da nas čaka v juniju dvig cen omrežnin električne energije, kar bo imelo velik vpliv. Medtem ko na drugi strani znova uvedba kapice na naftne derivate nekako omejuje rast, bo splošna rast cen še vedno prisotna, vendar menimo, da bo v prihodnjih mesecih vseeno nekoliko manjša, kot je bila v zadnjih dveh," pravi glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.