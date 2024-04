Po petkovi nepopisni gneči pred trgovskimi središči, so v soboto parkirišča pred nakupovalnimi centri samevala, je pa gneča ostala na cestah, predvsem tistih proti morju in na odcepih, kjer potekajo vzdrževalna dela. In če je je 27. april zagotovo eden od pomembnejših mejnikov slovenske zgodovine, pa je danes za marsikoga le še mejnik za začetek prvomajskega oddiha. Koliko se še sploh zavedamo pomena dneva upora proti okupatorju?