Koliko Slovenci porabimo za nakupe prek spleta in kaj najraje kupujemo?

Skoraj polovica, 47 odstotkov vprašanih, je prek spleta kupila oblačila in obutev, 23 odstotkov prehranska dopolnila, 23 odstotkov pa kozmetiko. Sledijo izdelki za šport in prosti čas, bela tehnika, računalniki, hrana in izdelki za živali, pohištvo ali izdelki za dom in vrt ter knjige.

Pogosti nakupovalci so za nakupe v spletnih trgovinah v treh mesecih pred raziskavo zapravili v povprečju 387 evrov, občasni uporabniki spletnih trgovin pa so v zadnjih treh mesecih za nakupe na spletu porabili v povprečju 252 evrov.

Ženske so večkrat kot moški opravile nakup s telefonom, in sicer 62,1 odstotka, moški pa pogosteje z računalnika, 70,3 odstotka. V starostni skupini do 44 let so uporabniki večji del nakupov opravili prek pametnega telefona, in sicer 71,5 odstotka, nad to starostjo so pogostejši nakupi z računalnika, kjer kupuje 65,1 uporabnikov te starosti. Uporabniki v starostni skupini do 44 let so za svoje nakupe pogosteje uporabili nakup s kartico (59,1 odstotka), starejši od 44 let pa so pogosteje izbrali plačilo po povzetju (45,5 odstotka).